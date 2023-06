Otárola, primer ministro de Perú: "Los muertos en las manifestaciones son de Castillo; no nuestros"

Alberto Otrárola (Huaraz, Perú, 1967) tiene prisa. Lleva apenas dos días en Madrid y en poco más de una hora partirá hacia París, la próxima parada de su breve gira europea en la que pretende restaurar la confianza internacional en Perú. Antes de coger ese vuelo, recibe a EL ESPAÑOL. "Perú necesita salir del hoyo en el que nos metió Castillo", apuntala.

Se refiere al intento de golpe de Estado que el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente peruano, Pedro Castillo, perpetró, sin éxito, pero sumiendo al país andino en un profundo caos. Fue cuestión de unos pocos actos de brevísima duración. Castillo anunció la disolución del Congreso y la instalación de un Gobierno para evitar ser destituido en el que iba a ser su tercer juicio político en un mandato de poco más de un año. Luego todo se precipitó: el ejército no le respaldó, los congresistas apoyaron su destitución, Castillo fue encarcelado y la que hasta ese momento era vicepresidenta, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mujer en dirigir el Perú.

Otárola forma parte del Ejecutivo peruano desde entonces. Primero como ministro de Defensa y luego como presidente del Consejo de Ministros, cargo que ocupa actualmente y que equivale al de primer ministro. Abogado experto en derechos humanos, Otárola se convirtió en el rostro visible del Gobierno cuando el forzado trasvase político desató una oleada de protestas en todo el país.

Los manifestantes exigían la renuncia de la nueva mandataria y la convocatoria de elecciones inmediatas. En su lugar, recibieron una firme respuesta policial y militar. La violencia se disparó entonces en varias zonas y los choques entre fuerzas del orden y civiles se saldaron con más de 60 muertos, miles de heridos y varias denuncias de organizaciones internacionales que denunciaron violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. "Fue una respuesta absolutamente necesaria", defiende todavía hoy Otárola, que, sin embargo, asegura que se está investigando lo sucedido.



De todo eso han pasado ya cerca de 181 días. Seis meses exactos desde que Dina Boluarte cogió el timón de un país de 33 millones de personas en una tormenta que parece no amainar del todo. Para Otárola, se cumplen seis meses desde que "se rescató la democracia para el Perú y la defensa de los derechos de los peruanos".

¿Cómo describiría la situación política actual de Perú?

En este momento no existe ninguna protesta social. Los peruanos están trabajando con tranquilidad, aunque muy preocupados, eso sí, por las cifras de pobreza que crecieron un 27,5% durante el mandato de Castillo, que dejó una deuda social muy grande y un déficit de infraestructura impresionante.

¿Qué está haciendo su Gobierno para revertir esos problemas?

Hemos logrado ya tres cosas. Primero, una ejecución presupuestaria un 25% más eficiente que la del Gobierno de Castillo en el mismo periodo, lo que ha permitido un mayor acceso de la población a los servicios públicos. Segundo, hemos desarrollado una campaña de destrabe de proyectos de inversión que estaban aparcados indebidamente por la ineficiencia del Gobierno de Castillo y que engloban más de 2.800 obras que no se ejecutaron por una gestión mediocre. Y tercero, hemos preparado una agenda social para trabajar con las poblaciones vulnerables.

Habla de "gestión mediocre" y de la "ineficiencia" del Gobierno del Castillo, pero la actual presidenta también estuvo en ese Ejecutivo.

Boluarte fue, sin duda, la ministra más eficiente: ejecutó el 99% de su presupuesto. Además, tiene una sensibilidad muy especial hacia los comedores populares, el Programa Vaso de Leche y todas estas organizaciones sociales que trabajan con el Estado para la autosubsistencia.

Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, durante su entrevista con EL ESPAÑOL el 6 de junio de 2023.

Cuando Boluarte tomó las riendas del país muchos pensaron que iba a ser un mandato de transición. Ella, sin embargo, se mostró decidida a concluir el mandato en 2026 en un primer momento. ¿Por qué se tomó esa decisión?

En realidad, primero se optó por proponer al Congreso un adelanto de elecciones como una respuesta a la grave crisis que atravesábamos. Pero luego el gabinete se presentó para pedir y conseguir la confianza del Congreso con un plan de nueve ejes transversales para sacar adelante al país.

Hay quien sostiene que tanto la presidenta como el Ejecutivo carecen de legitimidad.

Estamos en una democracia. Somos tolerantes con las críticas. Estos comentarios vienen de sectores que gobernaron con Castillo, como por ejemplo, de la izquierda radical, que tiene todo el derecho de expresarse y a discrepar. Tomamos nota de estas críticas, pero nuestro compromiso es con 33 millones de peruanos.

Pero también existen encuestas, como la de CID-Gallup, muestran un amplio rechazo que viene de la población hacia la gestión del actual Gobierno. ¿Cómo van a abordar este descontento ciudadano?

El descontento popular era hacia Castillo. En nuestro caso en las encuestas se reclama más trabajo, más recursos y más educación. A nosotros nos han caído las siete plagas: el huracán Yaku, el Niño costero y ahora el dengue. Hemos ido venciendo las adversidades con responsabilidad y la participación de todos los peruanos. Tenemos seis meses de gestión que parecen seis años. Por ello se hará una evaluación en el mensaje presidencial del 28 de julio y otra a finales de año. Creemos que vamos a hacer las cosas mucho mejor que los anteriores Gobiernos en temas sensibles, como la desnutrición infantil en Puno.

"Perú ha estado al borde del abismo institucional; hubo muchísima violencia"

A finales del año pasado e inicios de este hubo una oleada de protestas masivas en todo el país para reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas. El Gobierno actuó entonces declarando el estado de emergencia, restringiendo algunas libertades y permitiendo la actuación de las Fuerzas Armadas. ¿Fue una respuesta proporcionada?

Fue absolutamente necesaria, porque el agredido fue el Estado y los heridos, los 33 millones de peruanos. Hay una Convención de Naciones Unidas que regula la toma de los aeropuertos civiles y los califica de "actos de terrorismo". En Perú se atacaron cinco aeropuertos y, acá, la narrativa correcta es la que conocen todos los peruanos: que la agresión contra nuestra tranquilidad vino del señor Castillo, que intentó modelar un Estado fundamentalista con tendencias dictatoriales y de permanencia en el tiempo. En ese momento el país reaccionó. Porque si algo ha funcionado es la institucionalidad democrática, que nos ha permitido salir del hoyo. Perú ha estado al borde del abismo institucional; hubo muchísima violencia.

Sin embargo, las manifestaciones no quedaron reducidas a los aeropuertos; se extendieron también por calles de distintas ciudades, Lima incluida. ¿Eso también fueron actos de terrorismo?

Hubo varios tipos de manifestaciones. Unas que fueron muy concurridas y legítimas en las que se protestaba contra el Estado, fruto de una acumulación de demagogia y de ofrecimientos vanos y mediocres del Gobierno a Castillo. Pero hubo otras, formadas por un grupo muy pequeño, pero también muy organizado y financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, que hizo uso de las armas y la fuerza para acabar con la democracia e instalarse en el poder. Lo que nosotros hemos conseguido es derrotar a ese grupo pequeño y violento en el escenario que más les ha dolido: en las calles.

En los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden murieron más de 60 personas, menores incluidos. ¿Van a depurarse responsabilidades?

Nosotros somos los principales interesados en que se sepa la verdad. También hemos llorado y lamentado los fallecidos. La Fiscalía está haciendo su trabajo y nosotros estamos colaborando para que las investigaciones -que deben ser individuales- tengan un derrotero que respete el debido proceso y que encuentren la verdad. Boluarte está declarando hoy mismo [martes]. No va a hacer uso del derecho que tiene como presidenta de guardar silencio. Va a responder a todas y cada una de las preguntas.

Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, durante su entrevista con EL ESPAÑOL el 6 de junio de 2023.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)… Son varios los informes que apuntan a que la policía y los militares "dispararon de forma ilegítima armas letales de forma indiscriminada contra la población" y que se registraron violaciones de los derechos humanos durante las protestas.

Eso lo dice Amnistía Internacional y la CIDH, que hicieron una visita al país de dos días. Estaríamos preocupados si que ese informe viniese de un fiscal o de un juez, porque en Perú funciona la independencia de los poderes. Nosotros hemos invitado a los relatores de Naciones Unidas y a las organizaciones. Les hemos abierto las puertas para que hagan sus investigaciones, para que entrevisten y viajen. Les hemos dado los medios de transporte del Estado para que se desplacen a donde ellos decidan. Y hemos tenido informes duros y muy complejos, pero sesgados.

¿Sesgados en qué sentido?

Bueno, yo no sé cuál es la atribución de la CIDH para cuestionar el modelo, según ellos, "extractivista peruano y de Estado represor y violento o racista", metiéndose en honduras innecesarias para las que no tiene mandato. A pesar de ello, nosotros vamos a implementar las recomendaciones de la Comisión. De hecho, hemos tenido un contacto inmediato con los familiares de las víctimas a las que les hemos dado apoyo económico. Hemos tenido una reacción humanitaria, pero tampoco vamos a permitir que se estigmatice a los ministros o a la presidenta de la República. En una frase: son los muertos de Castillo, no son los muertos de la presidenta Boluarte. Quien buscó estas muertes fue Castillo; el Estado sólo se defendió. Así que vamos a avanzar en las investigaciones y luego vamos a plantear un proceso de reconciliación nacional. Perú es un país que ha tenido muchísimas experiencias violentas en el pasado, como la de Sendero Luminoso o enfrentamientos entre civiles y militares, pero siempre nos hemos reconciliado.

A inicios de año se presentó ante el Congreso la propuesta para realizar elecciones anticipadas en 2024, respondiendo a uno de los reclamos de los manifestantes. ¿En qué ha quedado?

De momento, el Congreso ha archivado el proyecto de ley sobre el adelanto electoral. Nosotros somos respetuosos con las decisiones del Congreso y nos estamos preparando para probablemente cumplir el mandato. Es la responsabilidad que se tiene en la sucesión constitucional.

"El expresidente Pedro Castillo intentó modelar un Estado fundamentalista con tendencias dictatoriales"

¿Teme que se reaviven las protestas si no hay elecciones?

La verdad es que no. Puedo garantizar que no va a haber ninguna toma de Lima, porque la democracia sabe defender sus principios. Lo que más nos preocupa ahora mismo es la pobreza, el cierre de brechas sociales, construir colegios, cuidar el orden público, la seguridad de los ciudadanos. Hemos respetado y respetamos el derecho a la protesta, pero este país ha salido de una vorágine violenta y no vamos a volver a ella.

¿Cuál es el plan del Gobierno para Perú?

Por un lado, estamos elaborando por vez primera un presupuesto, que se va a debatir este año en el Congreso y se va a aplicar en 2024. En este plan, la presidenta decidió priorizar aspectos como el de garantizar de una vez agua y desagüe a casi el 40% de las familias peruanas que no tienen acceso o dar un impulso sin precedentes a la educación y la salud. Sin olvidar las infraestructuras, que cierran brechas y sobre las que tenemos un déficit de 120 mil millones de soles. Para ello hemos construido un plan de emergencia que se llama Con Punche Perú, gracias al que hemos inyectado más de 10 mil millones de soles en los primeros cuatro meses. Hemos recuperado la confianza de las inversiones de los empresarios en Perú. En ese momento, somos el país que menos inflación tiene en América Latina, el que más está creciendo, un 3%. Lo que queremos ahora es retomar la confianza internacional de la inversión pública y de los Estados en la economía de Perú.

Por eso su visita a España.

Sí, estamos muy interesados en relanzar las relaciones con un país hermano con el que tenemos una identidad, una cultura y un idioma común. No venimos a hablar de colonialismo, sino que planteamos una relación sin complejos y sin estereotipos del pasado. Queremos que la agenda con España vaya hacia adelante.

Durante su viaje, ha mantenido una encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares. ¿En qué aspectos acordaron reforzar las relaciones bilaterales?

Tuvimos una charla muy larga y sincera en la que el ministro de Asuntos Exteriores ratificó el apoyo de España al proceso institucional y constitucional que lidera la presidenta Boluarte. Hemos hecho una hoja de ruta en común para las inversiones y hemos tratado temas de desarrollo, como la ecología, y la promoción y la defensa de la Amazonia. Nosotros reclamamos una presencia, una nueva ola de inversiones españolas sobre la base del respeto a los derechos laborales, al medioambiente o el respeto por nuestras instituciones. Además, España es la bisagra para Perú en Europa, con quien queremos volver a tender puentes después de años de distancia. Creemos que América Latina es una región que debe tener una agenda renovada con Europa.

Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, durante su entrevista con EL ESPAÑOL el 6 de junio de 2023.

Las relaciones de Perú con los países vecinos no se encuentran en su mejor momento. Su Gobierno ha cortado lazos diplomáticos con países como México, Colombia u Honduras, con los que existe una larga tradición de relaciones bilaterales. ¿A qué se debe este distanciamiento?

Nuestra discrepancia no es con los países, sino con los presidentes que, temporalmente, dirigen esos países. Lamentamos mucho la posición de los presidentes de México y Colombia especialmente, pero Perú ha sabido y sabrá defenderse en cualquier escenario. ¡A poco el señor Petro ha escuchado a Perú en un cara a cara en Brasilia! Creo que todavía persiste la visión de que nuestro país no se ha alineado con la manera de entender los procesos políticos que tienen en estos países y ni en las identidades ideológicas. Ellos sienten que han perdido Perú y nosotros sentimos que lo hemos recuperado.

¿Ve alguna fórmula para aliviar esas tensiones?

Ninguna pelea diplomática dura permanentemente. Creo que esto va a pasar. Ellos están expresando sus propias debilidades y contradicciones internas al ver que nosotros estamos en otro camino. A nosotros nos complace tocar con países europeos mecanismos de cooperación que van a ser beneficiosos para Europa y, por supuesto, para América Latina.

