Descarrila en Estados Unidos otro tren cargado con sustancias químicas peligrosas

Un tren cargado con materiales peligrosos ha descarrilado cuando cruzaba el condado de Mohave, en el estado estadounidense de Arizona. Por el momento, no hay informes de derrames de ninguna sustancia. Este incidente llega semanas después de que un tren se saliera de la vía en Ohio y liberara sustancias químicas altamente peligrosas para la población.

Según informa el condado de Mohave, el tren ha descarrilado la noche de este miércoles en la ciudad de Topcock, cerca de los estados de California y Nevada. Según informa The New York Times no se han notificado ningún derrame o fuga.

La portavoz oficial del alguacil del condado de Mohave, Anita Mortensen, ha señalado que supo de la noticia a las 20:00 horas local (4:00 hora española) y que notificó el accidente a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y a la empresa ferroviaria BNSF.

[Decenas de personas de Ohio sufren quemazón al respirar y debilidad tras el descarrilamiento del tren]

El descarrilamiento, según informa la CNN, se produjo en un área rural no residencial aunque cerca de la salida de una autopista en la que estacionan muchos camioneros. La zona del indicente está a unas 20 millas al norte de Lake Havasu City. Se desconoce también cuántos vagones de tren se salieron de las vías y si hay algún herido.

Este descarrilamiento se produce una semana después de que otro tren se saliera de las vías en la zona rural de Virginia Occidental, hiriendo a tres miembros de la tripulación y derramando combustible diésel en un río cercano, y más de un mes después de otro tren en East Palestine, Ohio, que liberó sustancias químicas potencialmente peligrosas en el aire, suelo y agua y requirieron extensos esfuerzos de limpieza.

Este descarrilamiento en Ohio provocó que multitud de personas acudieran a centros sanitarios con el mismo cuadro médico: sensación de quemazón al respirar, erupciones cutáneas o debilidad general.

