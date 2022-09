Críticas a Trudeau por cantar 'Bohemian Rhapsody' dos días antes del funeral de Isabel II

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha convertido en blanco de las críticas por una grabación en la que aparece cantando 'Bohemian Rhapsody' de Queen en un hotel de Londres dos días antes del funeral de la reina Isabel II.

Tanto la BBC como el diario The Guardian se han hecho eco de la noticia. El gabinete de Justin Trudeau ha defendido al primer ministro canadiense después de que el vídeo se haya hecho viral en las redes sociales.

La reina Isabel II era la jefa del Estado de Canadá y Trudeau había establecido el 19 de septiembre como día de luto oficial en todo el país. Los que le critican creen que se trata de una falta de respeto por parte del primer ministro, pero también hay quienes le defienden y creen que es un gesto al que no hay que dar importancia.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV — Lisa Power (@LisaPow33260238) September 19, 2022

El vídeo está circulando en Twitter y un portavoz del primer ministro canadiense ha confirmado que la grabación es auténtica aunque lo que no está claro es quién inmortalizó el momento.

Las imágenes se captaron en el hotel Corinthia de Londres, donde se alojó la delegación canadiense durante la noche del sábado 17 de septiembre. Exactamente dos días antes del funeral de Isabel II. Trudeau aparece vistiendo una camiseta e inclinado sobre un piano mientras Gregory Charles, un músico nacido en Quebec y que recibió la Orden de Canadá, toca 'Bohemian Rhapsody', una de las canciones más famosas del grupo Queen.

El vídeo apenas dura 14 segundos pero ya ha tenido más de 1,5 millones de reproducciones. En esos 14 segundos se escucha a Trudeau cantando "easy come, easy go, little high, little low" y "any way the wind blows", con el maestro Gregory Charles al piano.

Charles ha explicado al diario canadiense The Globe and Mail que el grupo que acompañaba al primer ministro estuvo cantando con él durante dos horas y que lo pasaron muy bien; y contó que le recordó a los funerales caribeños, en los que se entremezclan los momentos sombríos con aquellos que celebran la vida.

Embarrassing doesn't even begin to describe it. Yes, people sometimes need to let off steam. No, there's no evidence he was drunk. But come on -- he's the Prime Minister, in a public place, on the eve of the Queen's funeral. And this is how he behaves?https://t.co/wJgPH1ZZJX — Andrew Coyne 🇺🇦 (@acoyne) September 19, 2022

Pero el vídeo ha levantado críticas entre algunos comentaristas canadienses y en determinados ámbitos de la sociedad. "Es vergonzoso, no debería haber interpretado ninguna canción", ha escrito en Twitter Andrew Coyne, columnista del diario The Globe and Mail. "Se trata del primer ministro, en un lugar público, en la víspera del funeral de la reina de Inglaterra. ¿Y así es cómo se comporta?", se pregunta Coyne.

Vivian Bercovici, que fue embajadora de Canadá en Israel, ha dicho que "es el primer ministro de Canadá representando a Canadá en la semana de luto por la reina. Nuestra jefa de Estado. El protagonista no es Justin Trudeau, pero debería madurar".

He's... singing.



Of all the embarrassing things Justin Trudeau has said and done, this doesn't rank. https://t.co/4QPAbGKIwv — Emmett Macfarlane 🇺🇦 (@EmmMacfarlane) September 19, 2022

Sin embargo, otros muchos creen que la escena se ha exagerado y ridiculizado. Para Emmett Macfarlane, profesor asociado de ciencia política en la universidad de Waterloo, en Ontario, ha escrito en Twitter: "Está cantando. De todas las cosas vergonzosas que Justin Trudeau ha dicho o hecho esta ni siquiera entra en la lista".

La BBC cuenta que el periodista musical Adam Feibel ha preferido ironizar al ver el revuelo que ha levantado el vídeo: "No creo que Justin Trudeau cantando 'Bohemian Rhapsody' sea irrespetuoso con la reina pero tengo el suficiente conocimiento de los karaokes para decir que ha sido irrespetuoso con Queen".

