Keiko Fujimori reconoce a Pedro Castillo como presidente de Perú

La excandidata presidencial Keiko Fujimori ha reconocido este lunes a Pedro Castillo como presidente de Perú, tras considerar "ilegítima" la proclamación del mandatario y retrasar su nombramiento con más de un millar de impugnaciones en las que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto "fraude".

"Reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años", declaró Fujimori en una entrevista con la emisora RPP.

La excandidata derechista, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), aseguró, además, que en su condición de lideresa de Fuerza Popular, el partido de la oposición con más presencia en el Congreso, está dispuesta a reunirse con Castillo, quien asumió la presidencia peruana el pasado 28 de julio.

"Yo no me niego a esta posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido", aseveró

Un mes tarde

Estas declaraciones de Fujimori llegan más de un mes después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara al profesor izquierdista presidente electo de Perú al refrendar los resultados de la votación del pasado 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, un estrecho triunfo de apenas 44.263 votos de ventaja sobre Fujimori.

Horas antes de que el máximo órgano electoral peruano oficializara los resultados de la elección presidencial, el 19 de julio, la lideresa de Fuerza Popular anticipó en un pronunciamiento público, donde no admitió preguntas, que los aceptaría "porque es lo que manda la ley y la Constitución".

Remarcó, sin embargo que la proclamación era, en su opinión, "ilegítima", por considerar que hubo un "fraude sistemático" en los comicios, algo que la excandidata venía denunciando desde el día posterior a la elección, cuando veía irreversible su tercera derrota consecutiva en unas presidenciales.

De hecho, el anuncio oficial del vencedor de la contienda se dilató durante casi un mes y medio por la batería de recursos e impugnaciones legales del fujimorismo y sus aliados para tratar de anular unos 200.000 votos de zonas donde su rival en las urnas obtuvo un apoyo abrumador.

Todas estas reclamaciones fueron rechazadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE) y luego pasaron al JNE, que en última instancia declaró las apelaciones improcedentes.

Activismo político

A pesar de que la legitimidad de las elecciones presidenciales peruanas ha sido reconocida por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros países y organismos internacionales, la narrativa del supuesto "fraude" sigue vigente entre los círculos opositores.

En las últimas semanas, ciudadanos contrarios al gobierno de Castillo han convocado manifestaciones en las calles de Lima y otras ciudades del país para insistir en la vacancia del presidente y mostrar su rechazo a su cuestionado gabinete de ministros, que el próximo 26 de agosto acudirá al Congreso para solicitar el voto de confianza.

En la entrevista con RPP, Fujimori reconoció que dejó de participar en estas marchas ciudadanas más recientes, aunque saludó el "activismo político", que considera "fundamental" en este momento que atraviesa el país.

"Es fundamental que nuestros ciudadanos estén muy alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical (...). Todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba o Venezuela", señaló la excandidata.

