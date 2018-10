Las otras puñaladas de la campaña brasileña: ola de agresiones a los opositores de Bolsonaro

El pasado domingo las urnas daban una victoria al candidato ultraderechista Jaír Bolsonaro cuya contundencia nadie supo prever a través de las encuestas. 208 millones de brasileños discutían sobre el inesperado resultado. Pero uno de esos debates se tiñó de sangre; en la zona turística de Salvador de Bahía el compositor y bailarín de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conocido como Moa do Katendê, discutió con un desconocido sobre las elecciones. El interlocutor pagó la cuenta, se marchó y volvió después de cinco minutos con un cuchillo para asestar a Moa 12 puñaladas que lo dejaron muerto.

Desde entonces se han sucedido a lo largo de todo el país noticias preocupantes sobre agresiones verbales y físicas de minorías LGTB y negros. “En otras campañas hemos observado agresiones verbales o virtuales, pero no se estaban manifestando de forma física” declara a EL ESPAÑOL Eduardo Cuducos, promotor de la página web (víctimas de la intolerancia). Se trata de una página web inaugurada hace tan solo un día para recoger noticias o testimonios de agresiones con motivo político. En sus dos primeras horas de vida recibió 2.200 visitas. “En los últimos 10 días hemos registrado más de 50 casos, en todos ellos, los agresores aseguraron ser partidarios de Jaír Bolsonaro, pero hay que tener en cuenta que la campaña ya estaba marcada por la violencia desde la puñalada que recibió el candidato ultraderechista el día 6 de septiembre en un acto electoral”.

Entre esos casos aparece el de una joven de Porto Alegre que denunció haber sido atacada por llevar una camiseta del movimiento #elenão (él no) que manifiesta el rechazo al candidato Bolsonaro. Según su denuncia, los agresores grabaron con un objeto punzante, una esvástica dibujada con un objeto punzante, sin ninguna provocación.

En Río de Janeiro la transexual Julyanna Barbosa también ha denunciado haber recibido una paliza después de escuchar que sus agresores decían “Mira el tamaño de ese maricón, Bolsonaro tiene que ganar para sacar a esa basura de las calles, debe tener sida”.

Comentarios machistas, racistas y homófobos

La tibieza a la hora de condenar los ataques por parte de Jaír Bolsonaro ha sido criticada por sus opositores. Con un historial en su carrera política de comentarios machistas, racistas y homófobos se ha limitado a declarar, “el que ha sido víctima de una puñalada, he sido yo, ¿qué tengo que ver con eso? Lo lamento y pido que no se repita, pero no tengo el control sobre los millones de personas que me apoyan”. Con posterioridad manifestado su “distancia contra quien practica ese tipo de violencia” y ha solicitado el fin de “los que intentan perjudicarnos a través de calumnias”.

Los comentarios de lectores de las informaciones de los ataques en medios digitales en su mayoría dudan de su veracidad o cuestionan su pertinencia. Muchos seguidores de Bolsonaro acusan a los medios de comunicación de manipulación para evitar que el candidato gane en segunda vuelta a su contrincante, el elegido por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. La campaña electoral ha sido protagonizada por informaciones recibidas a través de whatsapp con multitud de fake news.

“Hay un intento muy importante de manipulación por parte de partidarios de los dos principales candidatos, nos llegan muchas informaciones cuya veracidad conlleva un trabajo arduo de comprobación”, confiesa a EL ESPAÑOL Rodrigo Mattos, periodista del segundo portal de noticias más visitado en Brasil UOL. Ese medio, al igual que la mayoría de otros en Brasil han abierto una sección específica con periodistas dedicados en exclusiva a comprobar y cuestionar públicamente ese tipo de noticas que llega a través de redes sociales.

Alerta en Grindr

Hace tan solo 10 días tuvieron lugar en varios puntos de Brasil multitudinarias manifestaciones bajo el lema de “ele não” (él no). Millares de ciudadanos en varias ciudades mostraron su rechazo al candidato Jaír Bolsonaro. Tuvieron un especial protagonismo los pertenecientes a los grupos lgtb, mujeres y negros; muchos de ellos colocaron orgullosos en sus redes sociales el lema de la manifestación. Ahora esas mismas personas difunden su temor a una posible escalada de violencia. La aplicación gay para encontrar pareja “grindr” lanzó ayer a todos sus usuarios un mensaje de alerta direccionándolos a una página de consejos de seguridad compartidos con países que practican la persecución efectiva de homosexuales.

Los medios de comunicación llaman a la calma. El candidato que se enfrenta en segunda vuelta con Bolsonaro, Fernando Haddad, ha pedido el fin de las agresiones motivadas por política. Incluso el propio ultraderechista Jair Bolsonaro se desmarca de los ataques y alienta las medidas policiales y judiciales contra sus ejecutores. Pero en el aire permanece la sensación de que el pacto de convivencia entre los votantes de los dos candidatos a la presidencia de Brasil está roto y son muchos los que justifican el odio y la intolerancia hacia quien no piensa como ellos.