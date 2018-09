El candidato ultraderechista apuñalado en Brasil dice que sufrió un "atentado político"

"En mi entendimiento, ése fue un atentado político", pues, sin su participación en el "combate, los tres o cuatro próximos candidatos son todos parecidos", afirmó Bolsonaro a la radio Jovem Pan, en referencia a la cuchillada que recibió el 6 de septiembre y por la que sigue ingresado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.El ultraderechista, quien lidera los sondeos para las elecciones del próximo 7 de octubre con un 28 % de las simpatías, dijo creer que Bispo, quien se encuentra bajo custodia policial desde pocas horas después del apuñalamiento, "no actuó en solitario" y fue al mitin de Juiz de Fora (sudeste) "a cumplir una misión"."No creo que él actuó en solitario, él no es así tan inteligente. Él fue a cumplir una misión", sostuvo el candidato.No obstante, la Policía Federal, responsable de la investigación, ya explicó que el agresor actuó de forma aislada y que ni en sus cuentas bancarias ni en sus registros telefónicos se detectaron indicios de que contara con algún cómplice o patrocinador.Por ello, Bolsonaro cuestionó la línea de investigación adoptada por la Policía Federal y afirmó que el comisario responsable del caso intenta "amortiguar" el suceso."La declaración del comisario que está conduciendo (la investigación), realmente es para amortiguar. Yo lamento lo que escuché. Incluso da a entender que él actúa, en parte, como una defensa del criminal", expresó Bolsonaro.A pesar de no ocultar su simpatía por la dictadura militar que imperó en Brasil (1964-1985) y de su historial de manifestaciones homofóbicas, machistas y racistas, Bolsonaro aseguró que "jamás ha predicado el odio" y que no representa un "riesgo a la democracia" brasileña.El ultraderechista es el favorito a los comicios presidenciales con un 28 % de los apoyos, seguido del socialista Fernando Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva y quien recortó la distancia respecto al favorito.Según un sondeo del Instituto Ibope divulgado hoy, Haddad saltó del 19 % al 22 % en tan sólo una semana y le ganaría a Bolsonaro en una probable segunda vuelta.