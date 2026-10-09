Mohamed VI declara que la cooperación migratoria con España ha llegado a su "límite" y pide la vuelta de los menores

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LO ESENCIAL Las claves Mohamed VI afirma ante el Parlamento marroquí que el actual modelo de cooperación migratoria con España ha alcanzado su límite por decisiones judiciales alejadas de la realidad. El rey marroquí denuncia las dificultades legales existentes para la repatriación de menores y critica el uso fraudulento del estatuto de refugiado. Marruecos anuncia que presentará a los países europeos un nuevo documento marco enfocado en el codesarrollo y la competitividad regional. El monarca, con un deteriorado estado de salud, urge al parlamento a acelerar reformas estructurales para consolidar al país como una potencia económica emergente.

Mohamed VI ha afirmado en su discurso de este viernes ante el Parlamento marroquí que la asociación con España ha experimentado importantes avances en diversos ámbitos, incluida la lucha contra la inmigración ilegal, pero que esta cooperación ha llegado a su "límite" debido a "disposiciones legales obsoletas y decisiones judiciales alejadas de la realidad".

Según el rey, que ha acudido a la sesión apoyado en una muleta y con signos de deterioro de salud, el modelo actual "dificulta la repatriación de los menores y de las personas que usurpan el estatuto de refugiado, y agudiza la ambición de las redes criminales".

En el discurso institucional que ha dado inicio al curso político tras las elecciones legislativas, el monarca ha instado a la Cámara de Representantes a dedicar la legislatura a "una transformación estructural para consolidar al país como una potencia económica emergente, competitiva y comprometida con la justicia social".

🇲🇦💬 Le Roi Mohammed VI, s’adressant aux parlementaires : « Soyez à la hauteur de cette responsabilité nationale que vous assumez devant Dieu, devant les citoyens et devant l’Histoire. » https://t.co/mNWgznXkWE — Le360 (@Le360fr) October 9, 2026

Mohamed VI ha reivindicado el papel de Marruecos como "socio riguroso y respetado" de la Unión Europea, abordando "los retos" con los estados miembros y en particular con España. Reconoció los avances logrados en materia de cooperación fronteriza y lucha contra las redes de tráfico humano, pero advirtió sobre "la parálisis generada por marcos legales e interpretaciones judiciales desfasadas".

"Debemos reconocer con valentía y objetividad que, en esta materia, el modelo actual de cooperación ha alcanzado sus límites, como atestiguan claramente las crisis recurrentes", pronunció en referencia a la avalancha migratoria en la ciudad española de Ceuta.

El rey denunció las trabas que dificultan la repatriación de menores y el uso fraudulento del estatuto de refugiado, criticando "la instrumentalización política de esta problemática" por parte de determinados sectores extranjeros. Hacía referencia de este modo a las críticas de partidos españoles como el PP o Vox que han criticado su papel en la crisis.

Frente a ello, anunció que Marruecos presentará próximamente a los países europeos un documento marco con "una nueva visión estratégica orientada al codesarrollo, la competitividad y la estabilidad regional", recordando que la alianza exterior es una decisión soberana ajena a presiones.

Afán desarrollista

En su alocución, Mohamed VI reafirmó el valor histórico y la identidad cultural del Reino de Marruecos como "motor esencial para afrontar los retos contemporáneos". El patriotismo, afirmó, no es "mero orgullo vanidoso". En respuesta a la aceleración de las transformaciones geoestratégicas globales, anunció, el país "reorientará sus prioridades públicas".

Junto con la culminación de infraestructuras ya en marcha, el plan real prevé "una nueva generación de grandes estrategias en ámbitos sensibles": soberanía hídrica, energética y alimentaria, sumadas a una decidida apuesta por la economía digital y la inteligencia artificial.

Para hacer frente a la volatilidad internacional, se solicitó acelerar la creación de reservas estratégicas de productos de primera necesidad, al tiempo que se hizo un llamamiento directo al tejido empresarial privado para asumir un papel proactivo en la inversión, el desarrollo industrial y la creación de empleo.

Asimismo, la juventud se sitúa en la cúspide de las políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades mediante la educación, la capacitación y la inclusión socioeconómica.

El desarrollo territorial y la descentralización administrativa surgieron como otra de las piedras angulares del mensaje real. El monarca advirtió que no se tolerarán más retrasos ni vacilaciones en la aplicación efectiva de la Carta de Desconcentración, exigiendo una transferencia real de competencias y recursos desde el poder central hacia las regiones.