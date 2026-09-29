Mohamed VI nombra primera ministra a Fatima-Zahra El Mansouri: primera mujer jefa de Gobierno en Marruecos

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LO ESENCIAL Las claves El rey Mohamed VI ha nombrado a Fatima-Zahra El Mansouri como primera ministra de Marruecos, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. El Mansouri, abogada, alcaldesa de Marrakech y ministra de Vivienda, lidera el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que ganó las recientes elecciones legislativas. Antes de asumir el cargo, El Mansouri deberá negociar con otros partidos parlamentarios para formar una coalición de gobierno, ya que solo los islamistas del PJD han descartado unirse a su ejecutivo. La designación de El Mansouri ha sorprendido, ya que muchos esperaban que Fouzi Lekjaa, ministro de Presupuesto y figura del fútbol marroquí, fuera el elegido para el puesto.

En las quinielas daban por descontado que el próximo primer ministro de Marruecos sería el ingeniero agrónomo y empresario Fouzi Lekjaa, ministro de Presupuesto en el Gobierno saliente del magnate Aziz Ajanuch, célebre por su gestión al frente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF).

Sin embargo, el rey Mohamed VI decidió sorprender a propios y extraños al citar este martes en el Palacio Real de Rabat a Fatima-Zahra El Mansouri (Marrakech, 50 años) para nombrarla jefa de Gobierno y encargarle la formación del próximo Ejecutivo "de conformidad con el artículo 47 de la Constitución".

Licenciada en Derecho, alcaldesa de Marrakech, ministra de Vivienda y Urbanismo y colíder del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el partido de tendencia liberal que ganó las elecciones legislativas de la semana pasada, El Mansouri se convertirá en la primera mujer en pilotar el Gobierno en la historia de Marruecos.

Antes de ocupar el despacho de Ajanuch, El Mansouri tendrá que negociar con los demás grupos parlamentarios para convencer al menos a 198 diputados y articular una coalición. De entrada, sólo los islamistas del PJD descartan entrar en un Gobierno liderado por el PAM.

Preguntada en rueda de prensa por la posibilidad de ser designada primera ministra tras el triunfo electoral del partido fundado por Fouad Ali El Himma, consejero áulico de Mohamed VI, que concentró el 24,55 % de los votos, El Mansouri reconoció que sería "un gran honor", aunque se apresuró a recordar que la decisión estaba en manos del monarca.

En Marruecos estaban convencidos de que el elegido de Palacio era Lekjaa, la cara visible del balompié nacional. Así lo hacía presagiar su incorporación a las filas del PAM tan solo dos meses antes de la cita electoral.

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