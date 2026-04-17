EEUU eleva su relación militar con Marruecos: durante 10 años podrá comprar las mismas armas que los países de la OTAN

Durante el encuentro, se reiteró el apoyo estadounidense a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y su papel en la estabilización regional.

El acuerdo refuerza la formación de mandos, el intercambio de conocimientos y la organización de ejercicios conjuntos, como el African Lion, además de consolidar a Marruecos como socio estratégico de EEUU en África.

La cooperación militar se centra en defensa, industria, ciberseguridad y el uso de tecnologías avanzadas como el sistema de comunicación táctica Link-16, reservado hasta ahora para miembros de la OTAN.

EEUU y Marruecos han firmado una nueva hoja de ruta de Defensa 2026-2036 que permitirá a Marruecos adquirir el mismo armamento que los países de la OTAN durante diez años.

La cooperación militar entre Estados Unidos y Marruecos, apuntalada con un acuerdo en octubre de 2020 que le ha proporcionado armamento, industria y tecnología, se amplía con la firma de una nueva hoja de ruta de Defensa 2026-2036 este 16 de abril en Washington.

“Esta hoja de ruta marcará el rumbo de nuestra histórica relación en materia de defensa durante la próxima década, basándose en una asociación que se inició hace 250 años, cuando Marruecos fue la primera nación en reconocer a Estados Unidos”, anunció en su cuenta de X, Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos.

I was pleased to meet today at the Pentagon with Mr. Abdellatif Loudiyi, Minister Delegate for National Defense, and Lieutenant General Mohammed Berrid, Inspector General of the Royal Moroccan Armed Forces, to sign the new U.S.-Morocco Defense Cooperation Roadmap. This Roadmap… pic.twitter.com/MqYceoccne — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) April 15, 2026

Igualmente, Colby elogió el encuentro en el Pentágono con el ministro delegado de Defensa Nacional marroquí, Abdelatif Loudiyi, y con el teniente general Mohamed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR).

La industria de defensa y la ciberseguridad son los dos grandes pilares de esa asociación, que “presentan un interés creciente habida cuenta de la multiplicación y diversificación de los retos y amenazas de seguridad a los que se enfrentan ambos países”, detalla el Estado Mayor General de las FAR en un comunicado.

De hecho, las FAR y las fuerzas estadounidenses ya habían probado el 3 de febrero en Agadir el sistema de comunicación táctica Link-16, una tecnología segura hasta entonces reservada a los miembros de la OTAN, que permite el intercambio en tiempo real de datos operativos entre unidades terrestres, aéreas y navales.

Es una red de Enlaces Tácticos de Datos (TDL) encriptados y resistentes a interferencias que posibilita la interconexión segura y fiable entre plataformas militares para crear conciencia situacional entre las dispersas fuerzas de combate mediante el intercambio de información crítica, datos de posición, órdenes de mando, imágenes y otros tipos de inteligencia, a través de un enlace de comunicación común y seguro.

En definitiva, con esta nueva hoja de ruta existe “la voluntad común de conferir un nuevo impulso a esta cooperación militar bilateral que confirma la determinación de ampliar y mejorar la eficiencia de esta asociación”, concluye el comunicado de las FAR.

Un sargento de blindados estadounidense junto a un oficial marroquí durante las maniobras 'African Lion'

“Nuevo impulso”

La visita de trabajo de la delegación marroquí de la Administración de la Defensa Nacional y de las FAR, por órdenes del monarca alauita, se celebró en Washington entre el 14 y el 16 de abril con motivo de la 14.ª reunión del Comité Consultivo de Defensa marroquí-estadounidense “para reforzar y ampliar la cooperación a nuevos ámbitos”.

Los responsables marroquíes fueron recibidos por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, en presencia del embajador de Marruecos en Washington, Youssef Amrani, y del embajador de Estados Unidos en Rabat, Duke Buchan III, “para tratar en profundidad el fortalecimiento y la mejora de las relaciones bilaterales entre ambos países”.

Los trabajos de las reuniones abordaron diversos aspectos de la cooperación militar, destacando además el balance “muy satisfactorio” en varios ámbitos de asociación entre los ejércitos marroquí y estadounidense, “en particular la formación de mandos, el intercambio de conocimientos y experiencias, la organización de ejercicios conjuntos de gran envergadura como el African Lion, así como cuestiones relacionadas con las capacidades y los equipos militares”.

La cooperación militar entre Marruecos y Estados Unidos se basa en un equilibrio de intereses mutuos que la convierte en una de las alianzas más sólidas de la región. Washington encuentra en ella un punto de apoyo estratégico en África, mientras que Rabat consolida sus capacidades de defensa gracias a un acceso privilegiado a los equipos y tecnologías militares estadounidenses.

En el plano operativo, las FAR obtienen de esta alianza una ventaja en formación de mandos en las academias militares estadounidenses, transferencia de conocimientos técnicos en los ámbitos de la inteligencia y la lucha antiterrorista, y adquisición de armamento de última generación.

Precisamente, en las maniobras African Lion se evidencia esta reciprocidad. En la edición de 2026, que se celebra desde el 20 de abril al 8 de mayo, se desplegarán por varias ciudades (Agadir, Tan-Tan, Tarudant, Kenitra y Benguerir).

El comandante del AFRICOM, el general Dagvin Anderson, ha destacado que este año reviste un fuerte significado simbólico, al coincidir con el 250 aniversario de los Estados Unidos y el reconocimiento de Marruecos como la primera nación en haber reconocido a la república estadounidense.

Más de cuarenta empresas tecnológicas estadounidenses se unirán a las tropas para validar herramientas de combate de nueva generación, convirtiendo a Marruecos en un banco de pruebas a escala real para sistemas de inteligencia artificial táctica, mando avanzado y ataque en profundidad.

Sáhara Occidental y África

Durante el encuentro en Washington, el responsable marroquí también destacó el apoyo estadounidense a la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio incluido el Sáhara Occidental, así como el papel del país vecino como actor de estabilidad regional.

Por su parte, “el responsable estadounidense destacó la contribución de Marruecos, bajo el impulso del rey Mohamed VI, a la promoción de la paz y la seguridad en su entorno regional”, según la agencia de noticias nacional marroquí.

También se pusieron sobre la mesa las iniciativas lanzadas por el monarca alauita relativas a la Fachada Atlántica Africana y al gasoducto Africano-Atlántico Marruecos-Nigeria. A su vez se destacó la participación activa de los contingentes marroquíes en las misiones de consolidación de la paz en África.

Al mismo tiempo, ambos países trabajan en un acuerdo comercial en dos sectores económicos clave y, según desvela Africa Intelligence “trabajan en definir los nuevos contornos de su acuerdo de libre comercio”.