Al menos 63 muertos en un accidente de tráfico en Uganda provocado por el choque frontal de dos autobuses

Estado en el que quedaron los dos autobuses.

Las claves nuevo Generado con IA Una colisión frontal entre dos autobuses en Uganda dejó al menos 63 muertos y varios heridos. El accidente ocurrió en la autopista entre Kampala y Gulu, poco después de la medianoche. Las investigaciones sugieren que los autobuses intentaban adelantar a un camión y un todoterreno. La Policía de Uganda atribuye los accidentes frecuentes a conductores que exceden el límite de velocidad y maniobras peligrosas.

Una colisión entre dos autobuses en una de las carreteras más transitadas de Uganda causó la muerte de al menos 63 personas y dejó a varias más heridas, según informó la Policía del país africano el miércoles.

El accidente ocurrió poco después de la medianoche en la autopista entre la capital, Kampala, y la ciudad norteña de Gulu.

Las investigaciones iniciales sugieren que el choque se produjo por el hecho de que los dos autobuses que venían en direcciones opuestas estaban intentando adelantar a otros vehículos: un camión y un todoterreno.

UPDATE :63 people have been confirmed dead and several others injured in a tragic road accident that occurred on 22nd October 2025 at around AM in Kitaleba Village along the Kampala–Gulu Highway in Kiryandongo District.



The collision involved four vehicles: a Nile Star bus, a… pic.twitter.com/AHQgjoLyg4 — NTV UGANDA (@ntvuganda) October 22, 2025

"Durante las maniobras de adelantamiento, ambos autobuses chocaron frontalmente", declaró la Policía de Uganda en un comunicado en X. "Sesenta y tres personas perdieron la vida, todas ellas ocupantes de los vehículos implicados".

Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados a la morgue del Hospital de Kiryandongo para llevar a cabo la autopsia, mientras los heridos fueron llevados a ése y otros centros médicos para recibir atención.

Los accidentes de tráfico mortales son comunes en Uganda, donde las carreteras suelen ser estrechas. La Policía suele atribuir estos accidentes a conductores que exceden el límite de velocidad.

"Mientras continúan las investigaciones, instamos encarecidamente a todos los conductores a extremar la precaución en las carreteras, especialmente evitando adelantamientos peligrosos e imprudentes, que siguen siendo una de las principales causas de accidentes en el país", declaró la policía.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijo haberse enterado "con tristeza del trágico accidente ocurrido en la carretera Kampala-Gulu, que se cobró muchas vidas".

"Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y deseo a los heridos una pronta recuperación", afirmó Museveni en un mensaje publicado en la red social X, en el que anunció ayudas de 5 millones de chelines ugandeses (unos 1.240 euros) para cada familia de los fallecidos y de un millón (unos 250 euros) para los heridos.

"Insto a todos los usuarios de la carretera a extremar las precauciones para evitar este tipo de tragedias. Que las almas de los difuntos descansen en paz eterna", añadió el jefe del Estado.