Al menos 42 muertos, siete de ellos niños, y 49 heridos en un accidente de autobús en el norte de Sudáfrica

Al menos 42 personas han muerto y 49 han resultado heridas en un accidente de autobús ocurrido en la provincia de Limpopo, en el norte de Sudáfrica, según han informado este lunes las autoridades.



El autobús, que transportaba a ciudadanos de Malaui y Zimbabue que regresaban a sus países desde la provincia del Cabo Oriental (este), circulaba por una carretera empinada cuando perdió el control, rodó por un terraplén y aterrizó sobre el techo este domingo por la noche a las afueras de la ciudad de Louis Trichardt, señaló la Corporación de Gestión del Tráfico en las Carreteras (RTMC).



Según el Departamento (Ministerio) de Transporte, los fallecidos son 35 adultos (18 mujeres y 17 hombres) y siete menores.

Footage from the Limpopo Bus Accident shows at least 42 people, died yesterday evening.



"Otras 49 personas fueron trasladadas a diversos hospitales en Louis Trichardt (...). No se ha determinado la causa exacta del accidente y las investigaciones continúan", señaló el portavoz de RTMC, Simon Zwane, citado por medios locales.



En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lamentó que "este incidente es una tragedia para Sudáfrica y para nuestros estados hermanos de Zimbabue y Malaui".



"Esta tristeza se ve agravada por el hecho de que este incidente tuvo lugar durante nuestro Mes del Transporte anual, en el que damos especial importancia a la seguridad vial", agregó Ramaphosa.



La jefa del Gobierno de la provincia de Limpopo, Phophi Ramathuba, que tiene previsto visitar el lugar del siniestro, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.



"Esta es una tragedia desgarradora. La pérdida de tantas vidas en un solo incidente es indescriptible", añadió Ramathuba.