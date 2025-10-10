Mohamed VI exige acelerar las reformas para crear empleo en un intento de aplacar las protestas de la generación Z

Servicios de seguridad marroquíes, algunos en paisano, impidieron el 29 de septiembre la organización de una manifestación del grupo GENZ212 y practicaron varias detenciones en Rabat. Efe

El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha pedido este viernes acelerar las reformas para crear empleo juvenil y desarrollar las zonas rurales del país en su discurso anual. Un mensaje que este año está marcado por las multitudinarias protestas de la llamada 'generación Z' de las últimas semanas.

En su tradicional discurso ante el Parlamento con motivo de la apertura del año legislativo y sin eludir en ningún momento a las manifestaciones que sacuden al país, el monarca defendió que las políticas públicas en el país sirvan al objetivo de alcanzar la "justicia social", que consideró una "orientación estratégica" y no una "prioridad temporal",

Mohamed VI recordó sus instrucciones al Gobierno sobre este tema y llamó a centrar los esfuerzos en el desarrollo de las zonas más vulnerables, como los oasis y las montañas.

También instó a establecer un mecanismo para la inversión en las costas marroquíes y su protección, y defendió la necesidad de acercar los servicios públicos a los ciudadanos en las zonas rurales.

El décalogo de demandas juveniles

Las protestas juveniles se reanudaron el jueves en quince ciudades de Marruecos con la publicación por primera vez de un documento detallado con sus principales demandas sociales.

Las manifestaciones comenzaron el sábado 28 de septiembre, convocadas por GENZ212, y se celebran desde entonces de manera casi diaria y pacífica al margen de los incidentes con disturbios y actos de violencia en las noches del 30 de septiembre y 1 de octubre que causaron la muerte de tres personas y cientos de heridos, la mayoría de ellos efectivos de las fuerzas de seguridad, según datos oficiales.

A través de un comunicado, el movimiento GENZ212, que fue creado el pasado 18 de septiembre a través de redes sociales, dio a conocer un escrito de once páginas titulado 'Documento de reivindicaciones de la juventud marroquí: para la activación del pacto constitucional', en el que detalló sus principales demandas.

El texto, aprobado por el 87 % de los 3.383 votantes en la plataforma Discord, donde nació el movimiento, propone cerrar la "gran brecha" entre las promesas constitucionales y la realidad social del país.

En el texto, los firmantes reafirman su adhesión a los pilares fundamentales del Estado marroquí: el islam, la unidad nacional, la monarquía y la vía democrática, conforme al artículo primero de la Constitución de 2011.

Sin embargo, el documento recuerda las obligaciones del Estado de garantizar servicios sanitarios modernos, educación de calidad y empleo digno para los jóvenes, al tiempo que subraya la desconfianza creciente entre la juventud y las instituciones públicas.

En el ámbito de la sanidad, el movimiento exige una reforma profunda del sistema público, que incluya mejoras en infraestructura hospitalaria, personal médico y costos de tratamiento.

Entre las propuestas destaca el aumento de la cobertura de la prestación sanitaria obligatoria del 50 % actual al 75 % del costo del tratamiento.

Actualmente, Marruecos cuenta con 15.600 médicos en el sector público para una población de 37 millones de habitantes, lo que representa 0,42 médicos por cada mil habitantes, una cifra muy por debajo del promedio mundial, que se sitúa en 1,72.

Una educación del siglo XXI

En cuanto a la educación, el documento reclama una revisión integral de los contenidos de enseñanza, con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades digitales, educación cívica y formación adaptada a las competencias del siglo XXI.

Según el Foro Económico Mundial, Marruecos ocupa el puesto 101 en calidad educativa a nivel global y el noveno en la región de África del Norte y Oriente Medio. Por su parte, el Índice Global del Conocimiento sitúa al país en la posición 98 de 141.

Respecto al empleo, el documento propone reorientar la economía hacia sectores de alto valor agregado, como las tecnologías, la economía verde y las industrias avanzadas, mediante incentivos fiscales y protección a las empresas emergentes frente a la burocracia.

El censo de 2024 señala que el segmento joven entre 15 y 30 años representa una cuarta parte de la población total marroquí, que ronda los 37 millones, mientras que la tasa de desempleo juvenil (15-24 años de edad) alcanzó el 47 % en el segundo trimestre de 2025, según estadísticas del Banco Central.

Asimismo, GENZ212 exige una lucha decidida contra la corrupción, que incluya el fortalecimiento de los órganos de control, garantía de independencia judicial, transparencia en la contratación pública, criminalización del enriquecimiento ilícito y mecanismos eficaces de rendición de cuentas para los cargos públicos.