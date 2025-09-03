¿A prisión por una camiseta? Ibtissame Lachgar, la activista juzgada en Marruecos por vestir una que decía "Alá es lesbiana"

“Alá es lesbiana. Durante los últimos tres días, esta frase me ha valido miles de insultos sexistas, amenazas de violación y muerte, incitaciones al asesinato, lapidaciones, etcétera. El 99 por ciento de ellos provienen de hombres, orgullosos de su violencia misógina basada en creencias religiosas”, fue el último testimonio de la psicóloga clínica, activista y defensora de los derechos humanos marroquí Ibtissame Lachgar (50 años), en X.

Ese mismo día, 10 de agosto, fue detenida en su casa de la medina de Rabat, después de que el 31 de julio compartiera en las redes sociales una fotografía suya con una camiseta con la frase “الله is lesbian” (Alá -en árabe- es lesbiana -en inglés-). Desde entonces, sigue en prisión preventiva hasta que sea juzgada por “blasfemia”.

Este mensaje, en defensa del colectivo LGTBI+, sorprendió y enfadó a los islamistas. Sin embargo, no se ceñía solo a la religión musulmana, sino que hacía referencia a todas las religiones.

“En Marruecos ando con camisetas con mensajes contra las religiones, el islam, etcétera. Hacemos collages con ellas. Me aburrís con vuestro puritanismo y vuestras acusaciones. Sí, el islam, como cualquier ideología religiosa, es fascista, falócrata y misógina”, publicó en su cuenta de X el día que salió a la calle con la camiseta que le llevó a prisión.

El proceso comenzó el 26 de agosto, pero ha sido retrasado hasta el 3 de septiembre.

Su abogada y presidenta de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH), Souad Brahma, ha pedido su libertad provisional por motivos de salud, ya que toma medicación por un cáncer que superó a los 20 años. Sin embargo, el Tribunal rechazó la solicitud.

Precisamente, en una de las múltiples entrevistas que dio a EL ESPAÑOL, desde que en 2009 creó el Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), manifestó: “Creo realmente que la lucha por la laicidad y la libertad de conciencia es el pilar número uno para poder acceder a nuestra libertad”. Esa de la que ahora le acaban de privar, en régimen de aislamiento, según han denunciado los abogados.

No es la primera vez que es intimidada por defender el laicismo, y tampoco la primera vez que es detenida en Marruecos. En abril de 2024, su nombre apareció en una lista negra de personas a ejecutar, junto a activistas feministas, periodistas y artistas marroquíes. Incluso la amenazaron de muerte directamente en Instagram: “Betty, morirás dolorosamente, te lo prometo”.

Desde que fundó el Movimiento Alternativa por las Libertades Individuales en 2009, junto a la periodista Zineb El Rhazoui, se han sucedido las acciones y campañas organizadas por Ibtissame Lachgar, conocida como “Betty”, para “luchar contra la inquisición socioreligiosa, las leyes draconianas y sexistas, romper tabúes y confrontar la opinión pública sobre las libertades individuales y los derechos de las mujeres”.

La activista, con su camiseta de "Alá es lesbiana".

Aquí recordamos una docena, consideradas provocadoras en una sociedad tan tradicional como la marroquí.

Picnic en pleno ramadán, 2009

Saltarse las normas del ayuno durante el mes sagrado es “haram” (prohibido) para los musulmanes, que, en Marruecos, puede ser castigado con una pena de uno a seis meses de cárcel y multas de casi 100 euros, según el artículo 222 del Código Penal.

Por eso, Betty, dos semanas después de crear MALI, hizo un llamamiento a través de Facebook para romper simbólicamente con el ayuno antes de la puesta del sol. Tuvieron que desconvocar la reunión ante la fuerte presencia policial que se encontraron en la estación de trenes de Mohammedia, a pocos kilómetros de Casablanca.

Más de un centenar de agentes, entre policías y militares, tenían sitiada la estación y sus alrededores desde las 11:30 horas. Aun así, una decena de personas sacó el bocadillo a la una de la tarde. Finalmente, seis personas fueron juzgadas, pero el picnic causó un escándalo público dentro de la sociedad marroquí y abrió un debate sobre las libertades religiosas en el país.

Barco para abortar, 2012

El artículo 453 del Código Penal marroquí recoge el único caso de aborto permitido, que sea necesario para preservar “la salud o la vida de la madre”. Los cinco capítulos dedicados al aborto prevén penas de hasta dos años de prisión para una mujer que aborte, de uno a cinco años para quien practique un aborto a otra persona, de diez a veinte años si la paciente fallece y hasta treinta años si el delito es reincidente.

Así, MALI creó una petición para despenalizar el aborto en marzo de 2012. Colaboró con la ONG holandesa Women on Waves para atracar un barco en el puerto de Casablanca, que proporcionaría abortos médicos en aguas internacionales. Cientos de personas religiosas se manifestaron en contra del acto.

El barco tenía en funcionamiento una línea de teléfono directa donde las mujeres podían obtener información sobre abortos médicos seguros, en un país donde se practica el aborto de forma clandestina por estar penalizado el aborto médico. Buques de guerra marroquíes bloquearon la entrada del buque europeo, y las autoridades cerraron el puerto.

Concentración “Kiss-in” delante del Parlamento, 2013

Los artículos 490 y 491 del Código Penal sancionan las relaciones extramaritales con entre un mes y un año de prisión, y el adulterio con entre uno y dos años.

Entonces, el 12 de octubre de 2013, Betty organizó una concentración delante del Parlamento de Rabat para besarse, en protesta por la detención de dos adolescentes de Nador, que fueron juzgados por “atentar contra la moral” tras publicar en Facebook una foto besándose frente a su instituto.

Parejas, pero también personas solas, se concentraron y cantaron “larga vida al amor”, mientras eran increpados por los espectadores, y disueltos por la Policía.

Primera fiesta LGTBI+ en Marruecos, 2014

El artículo 489 del Código Penal recoge: “Será encarcelado con una pena de seis meses a tres años y una multa de 20 a 90 euros, el que comete un acto impúdico o contra natura con un individuo del mismo sexo”.

En este aspecto, Lachgar organizó el primer orgullo gay en el centro cultural holandés de Rabat, que acogió a homosexuales y lesbianas de diferentes partes del país. El Día del Orgullo se celebra en Marruecos, el 20 de octubre, en la clandestinidad, en honor al suicidio de Leila Amrouche, una activista marroquí que terminó con su vida en 2007 para no someterse a un matrimonio forzoso con el que su familia pretendía curar su homosexualidad.

Fuentes ensangrentadas en Rabat, 2017

El 25 de noviembre de 2017, el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las aguas cristalinas de las fuentes en el centro de Rabat amanecieron de color rojo.

A medianoche, Betty las había teñido con colorante alimenticio para emular el color de la sangre derramada por las mujeres víctimas de violencia machista. Precisamente, Betty es psicóloga especialista en criminología y victimología, y tiene una larga trayectoria en el activismo feminista.

“¡Mi vulva me pertenece. Mi vulva es mía!”, 2018

El matrimonio es una de las situaciones más frecuentes en la que las mujeres son objeto de estudio para comprobar si han tenido relaciones sexuales.

Ibtissame puso en marcha la campaña 'Mi vulva me pertenece. Mi vulva es mía', contra el test de virginidad, con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, porque, aunque no es obligatorio ante la ley marroquí, los ginecólogos expiden los certificados de virginidad por el precio de una consulta médica.

“Es una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y una violación de su dignidad y su libertad”, denunció Ibtissame.

“Sé una mujer libre”, 2018

La activista marroquí diseñó el manifiesto “Sé una mujer libre”, para luchar contra la dominación masculina, enseñar una educación igualitaria y luchar contra los estereotipos de género.

Era una respuesta a la campaña machista “Sé un hombre y cubre a tus mujeres”, un movimiento propagado en Marruecos en 2018 que defendía que, basándose en las palabras del Corán, las mujeres debían ir a la playa tapadas, en lugar de hacerlo con un bikini o bañador. Supuso discusiones en torno a los preceptos patriarcales y el uso del velo por parte de las mujeres.

Tatuar la Declaración de los Derechos Humanos, 2019

En la cultura islámica, los tatuajes no son ampliamente aceptados, debido a la prohibición del islam sobre la modificación del cuerpo.

Sin embargo, Betty, en septiembre de 2019, celebró el décimo aniversario de MALI en su casa de Rabat con tatuajes gratis de una de las 6.773 letras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto al colectivo holandés Human Rights Tattoo.

#StopVirginityTest, 2021

Con la campaña #StopVirginityTest, Betty puso sobre la mesa prácticas de violencia de género y sexual en zonas rurales de Marruecos, como la prueba de los dos dedos o la de la sábana en la noche de bodas. “Es una práctica bárbara, humillante y degradante. Una discriminación sexista, al considerar el himen el símbolo de la virginidad de las mujeres”, denunció entonces a EL ESPAÑOL.

Eligió el 14 de febrero, Día de San Valentín, para lanzar esta acción contra las pruebas de virginidad femeninas, un ritual que se realiza en Marruecos y en muchos países de Oriente Medio y el Norte de África para demostrar la pureza de una mujer, basando su valor en una mancha de sangre.

El kit contenía una sábana en una colorida caja artesanal, junto a un folleto informativo de 24 páginas acerca de los peligros de las pruebas de virginidad, y denunciaba esta práctica retrógrada y sexista.

Campaña en contra del Código de Familia, 2023

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lanzó su primera campaña de 2023, destinada a combatir la violencia machista y la discriminación contra las mujeres en las parejas y familias.

La denuncia duró 23 días, en árabe e inglés: #Moudawana23, “para hacer oír nuestras demandas contra el sistema patriarcal”. Se publicaron 23 mensajes en redes sociales, en formato visual, con artículos represivos y sexistas del Código de Familia, la Moudawana.

“Los derechos de las mujeres son inexistentes y violados, y las esposas son violadas por un código arcaico inspirado en los principios de la sharía (ley religiosa islámica)”, acusó Betty.

Cada artículo iba acompañado de un nuevo mensaje, modificado o derogado, para una Moudawana reinventada y redefinida (igualdad en la herencia, poligamia, dote, divorcio, tutela materna, custodia materna de los hijos, prohibición del matrimonio de menores, matrimonio interreligioso, viudez, etcétera).

Proyecto de píldoras abortivas, 2023

Bajo el lema “Derecho al aborto para todas las mujeres. Las mujeres deciden”, exigió la derogación de los artículos 449 a 458 del Código Penal marroquí, que condena a todas las mujeres que recurren al aborto o intentan hacerlo, así como a quienes las ayudan o las incitan, incluidos los médicos.

Desde 2012, MALI ha suministrado la píldora abortiva a las mujeres que necesitaban interrumpir el embarazo en Marruecos. El objetivo es acabar con las prácticas clandestinas que conllevan numerosos peligros, ofreciendo medios de aborto legales, controlados y sanitarios para salvar vidas.

Videojuego “Mi cuerpo a salvo”, 2025

En la región MENA, uno de cada cuatro niños experimenta distintos tipos de violencia sexual antes de los 12 años. Y los responsables son, a menudo, parte de la familia o de los círculos sociales cercanos.

La campaña “Mi cuerpo a salvo” estaba destinada a enseñar a niños y niñas magrebíes, a reconocer los primeros signos de violencia sexual y saber reaccionar ante la falta de concienciación sobre este tema en las escuelas.

Para ello, creó un videojuego y un manual interactivo en árabe, inglés y francés, diseñado por psicólogos infantiles, con historias que ayudan a que los niños reconozcan las señales de advertencia y reaccionen.