Paramilitares y Ejército luchan por el poder en Sudán: dejan tres civiles muertos y varios heridos

Después de semanas de tensión entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército sudanés, la "rebelión" ha estallado: la capital del país africano ha sufrido ataques aéreos y terrestres con al menos tres muertes y decenas de heridos. Este estallido de violencia se produce tras un cruce de acusaciones entre los dos contingentes armados. En la mañana del sábado, las FAR denunciaron al Ejército sudanés por lanzar una acción contra una de sus bases en Jartum, capital de Sudán. Mientras, las Fuerzas Armadas aseguraron que lo realizaron en respuesta a un ataque que las FAR habían llevado a cabo previamente en la ciudad.

Estos enfrentamientos se producen dos días después de que el Ejército advirtiera de que el país está atravesando una "coyuntura peligrosa" que puede llevar al conflicto armado, después de que se "movilizaran" unidades de las FAR en la capital sudanesa y otras ciudades sin el consentimiento o coordinación de las Fuerzas Armadas. La movilización se produjo en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo político definitivo que ponga fin a la asonada de 2021 y lleve a Sudán a una transición democrática, un pacto cuya firma ha sido pospuesta en dos ocasiones este mes de abril precisamente por las tensiones y rivalidades entre el Ejército y las FAR. 🇸🇩 | URGENTE: Los aviones de combate en Sudán en la capital de Jartum: pic.twitter.com/36iY2HRlp9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 15, 2023 Las FAR acusaron al Ejército sudanés de atacar una de sus bases en una acción que calificó de "brutal ataque" y llamaron al pueblo sudanés a unirse en este "crítico momento histórico". Por su parte, las Fuerzas Armadas sudanesas afirmaron en un comunicado que la acción de esta mañana se produjo en respuesta a un ataque que habían cometido previamente las FAR en Jartum. Los paramilitares afirmaron en la mañana del sábado haber controlado el aeropuerto internacional de Jartum, el más grande del país, y otras bases militares arrebatadas al Ejército sudanés después de enfrentamientos desatados por la mañana, lo que supone una grave escalada en el país. Un avión de la aerolínea Saudi Airlines fue "blanco de tiroteo" cuando se disponía a despegar rumbo a Riad. Según informó la compañía, la tripulación y los pasajeros a bordo fueron desalojados y no sufrieron daños. Un Airbus A330 de la aerolínea sudanesa Sun Air fue destruido. Il-76TD es visible en el fondo en el aeropuerto de Jartum pic.twitter.com/Mqg7J22ZBU — chechu79🇪🇦🇺🇦 (@chechu79) April 15, 2023 "En esta delicada circunstancia en la historia de nuestra nación, las Fuerzas de Apoyo Rápido hacen un llamamiento a todos los ciudadanos para que las apoyen y continúen con sus esfuerzos para proteger los logros del país, y la gloriosa y victoriosa revolución de su pueblo", añadieron en su comunicado. Poco tiempo después las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron la toma del Palacio Presidencial, algo que fue negado por el Ejército. "Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) difunden noticias falsas desde fuera de Sudán y reclaman el control de la Comandancia General y el Palacio de la República", dijeron. Las Fuerzas Aéreas comenzaron a bombardear localizaciones en donde, presuntamente, se encontraban los paramilitares. Los ataques afectaron edificios residenciales, infraestructuras estatales y hasta el propio aeropuerto. El enfrentamiento se produce justo un día después de que el vicepresidente del Consejo Soberano sudanés y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', mostrara su disposición de buscar una solución a la escalada de tensión con las Fuerzas Armadas para evitar un "derramamiento de sangre". 🇸🇩 | SUDÁN: Fuego de ametralladoras y artillería pesada en el centro de Jartum. Situación inestable y tensa en la capital. pic.twitter.com/v9zoDuRCWm — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 15, 2023 La tensión estalló la mañana del pasado jueves, cuando el Ejército denunció el despliegue de las FAR en Jartum, que se realizó sin el consentimiento de las Fuerzas Armadas y generó "una ola de pánico y miedo entre los ciudadanos". Reacciones internacionales El enviado especial de la misión de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes, condenó "enérgicamente el estallido de los combates en Sudán" y pidió "el cese inmediato" de las hostilidades. "El representante Perthes se ha comunicado con ambas partes para pedirles el cese inmediato de los combates y para garantizar la seguridad del pueblo sudanés y evitar que el país no sufra más violencia", sentenció la misión de la ONU en un breve comunicado. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" el estallido de enfrentamientos e hizo un llamado "a los líderes de las FAR y las Fuerzas Armadas de Sudán para que restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis actual". El representante recalcó que cualquier "nueva escalada en los combates tendrá un impacto devastador en los civiles y agravará aún más la ya precaria situación humanitaria en el país". El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó desde Vietnam que aunque la situación en Sudán es "frágil", todavía "hay una oportunidad real de luchar por una transición hacia un gobierno civil". En una rueda de prensa afirmó que

"hay algunos actores luchando contra ese progreso, pero esta es una oportunidad real para luchar por una transición hacia un gobierno civil. Estamos muy centrados en eso".