En Argelia se considera un "error diplomático" de Pedro Sánchez no haber atendido a su enfado

Argelia ha convocado a su Consejo de Ministros del Gobierno como cada domingo, primer día de la semana en el país. En España se ha seguido muy de cerca para aclarar de forma oficial se si se retoman con normalidad las transacciones bancarias con España, paralizadas por Argel desde el 9 de junio.

Sin embargo, las relaciones comerciales entre España y el país magrebí siguen a esta hora sin normalizarse. A pesar, de que la diplomacia argelina en Bruselas lo negó la semana pasada, los empresarios siguen sin reanudar las transacciones. De esta manera se imposibilitarían las exportaciones desde España a Argel.

España no entendió las señales de Argelia, según la prensa argelina. El país magrebí esperaba una explicación del apoyo de Pedro Sánchez al Plan de Autonomía marroquí en el contencioso con el Sáhara Occidental.

A pesar de las represalias económicas, como el cierre del mercado argelino a la carne de vacuno española, el Gobierno de Madrid sigue defendiendo su nueva posición sobre el Sáhara Occidental. Y en Argelia se considera un "error diplomático" del Gobierno de Pedro Sánchez no atender a las señales de enfado que enviaba Argel.

De hecho, la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados terminó por enfadar a Argel, que anunció la ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, que regula las relaciones bilaterales desde hace dos décadas.

El país magrebí fue un paso más allá. Al día siguiente, paralizó las domiciliaciones bancarias con España, que afectan a las relaciones comerciales bilaterales.

La Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia (ABEF) envió́ una carta a sus asociados requiriendo la congelación de las domiciliaciones bancarias para el pago de las operaciones de comercio exterior (importación y exportación) con España.

Bloquear pagos o cobros

La carta de la ABEF se dirige a todos los directores de los bancos y establecimientos financieros argelinos y en ella se solicita que la congelación de las domiciliaciones bancarias que afecten al comercio con España comience a aplicarse a partir del 9 de junio, lo que imposibilitaría las exportaciones desde España a Argelia desde esa fecha. En principio, se podría entender que las domiciliaciones hechas con anterioridad a esa fecha no deberían quedar afectadas.

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo mantiene en una nota informativa sobre las implicaciones de la medida bancaria de Argelia en el comercio bilateral, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que "las operaciones tienen que pasar necesariamente por el Banco Central, por lo que este último tiene la potestad de bloquear cualquier pago o cobro".

En Argelia todas las operaciones de importación de bienes y servicios exigen domiciliación bancaria. Esto implica abrir una cuenta en un banco para que se pueda hacer el pago en divisas. Sólo se exceptúan las operaciones de importe equivalente a 100.000 dinares (alrededor de 650 euros), en valor FOB. Es decir, el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.

En la práctica, esto obliga al importador a depositar el valor de la mercancía en el banco, independientemente del medio de pago acordado con el exportador, a través de un crédito documentario, una remesa documentaria o una transferencia bancaria.

En el caso de productos destinados a la venta sin transformación, la domiciliación debe hacerse al menos 30 días antes del embarque de la mercancía y por un importe del 120% de la factura. Para el resto de productos importados no existe plazo fijado para la domiciliación bancaria y el importe es del 100%.

El ministerio advierte en la nota informativa que esta decisión "puede imposibilitar las exportaciones desde España a Argelia, por lo que las autoridades de Comercio de España y de la Comisión Europea están trabajando en una respuesta conjunta frente a esta medida discriminatoria contra España".

Argel se reafirma

De poco le sirvió a España acudir a la Unión Europea (UE). Para Argelia, es su último error, porque considera que el asunto es bilateral y lo desvincula del Acuerdo de Asociación UE-Argelia, que rigen los compromisos comerciales.

De esta manera, Argel se ratifica en la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, y exige a España obligaciones no solo política, sino morales respecto al Sáhara Occidental.

"La precipitación y el sesgo de estas declaraciones (de la UE) ponen de manifiesto lo inapropiado de su contenido, ya que se trata de un desacuerdo político con un país europeo de carácter bilateral que no tiene ninguna repercusión en los compromisos de Argelia con la UE y que, por lo tanto, no requiere la puesta en marcha de ninguna consulta europea a efectos de reacción colectiva", mantuvo el ministerio de Exteriores argelino en un comunicado difundido la noche del sábado.

Las declaraciones de Europa se ven como una intromisión, "obra de una personalidad claramente empeñada en amplificar las tesis de la diplomacia nacional en detrimento de la preservación de los intereses de la UE, en la que Argelia tiene el honor de contar con numerosos amigos y socios fiables y responsables", denunció el ministerio.

Las palabras hacen referencia al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que acudió a Bruselas para buscar el apoyo de Europa en esta crisis bilateral que España arrastra desde el mes de marzo.

En realidad, días después de la carta de Sánchez al rey Mohamed VI comenzaron las primeras represalias económicas de Argel; con la suspensión de vuelos y conexiones aéreas con España, la paralización de los contenedores españoles en los puertos y los límites de entrada de productos españoles, como el ganado vacuno, los fertilizantes, los fosfatos, las semillas, las frutas, las verduras y la miel. Sobre todo, afecta a los productos dependientes del ministerio de Agricultura.

Desde Argelia consideran las declaraciones de Europa como una intromisión

Una señal de que Argelia trabajaba para bloquear las relaciones económicas con España es que en las últimas semanas el gobierno argelino ha habilitado a ALGEX como el organismo que emite unos nuevos certificados de autorización para cada una de las importaciones de materiales destinados a la reventa dentro de Argelia.

"Es necesario este certificado para cada producto, precisando el precio, la operación y el origen. Como no tienen plazos ni unos requisitos que cumplir para emitir ese certificado, lo tienen facilísimo para no dar ninguno a España. Todo lo que sea exportación española que se venda aquí y no se utilice para la industria puede ser a partir de ahora bloqueado", explica la misma fuente diplomática.

