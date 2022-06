Así es la letra pequeña de la circular argelina que prohíbe el comercio con España

El conflicto diplomático entre España y Argelia tiene todavía final desconocido. El último episodio sucedió este viernes, cuando la Unión Europea avisó de que la suspensión de las relaciones comerciales del régimen con España incumple el acuerdo de Asociación UE-Argelia.

Ante dicha advertencia, la embajada argelina ante las instituciones europeas negó que entre las decisiones adoptadas por el gobierno de Abdelmadjid Tebboune frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentre frenar las transacciones corrientes.

De hecho, se mantiene en vigor la polémica circular de la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) que recoge la obligatoriedad de congelar las domiciliaciones bancarias para el pago de las operaciones de comercio bilateral, que afectan a las importaciones y exportaciones, con España a partir del 9 de junio.

Según las fuentes expertas consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, el contenido de la apunta a que esta congelación no afecta a las domiciliaciones ya completadas ni a las transacciones ajenas a importación y exportación.

La circular de la ABEF se refiere a todos los “productos y servicios de y hacia España”, aunque no especifica si los productos “de España” lo son por su origen o por el puerto de embarque. Por lo tanto, se desconoce si se podría hacer la exportación a través de un tercer país.

Ya domiciliadas

En principio, no atañe a pagos y cobros de operaciones ya domiciliadas, aunque sean contratos a largo plazo. No obstante, algunos bancos creen que sí podrían estar afectados. Y, por supuesto, afecta a contratos en curso cuyas facturas no han sido domiciliadas todavía.

Si la operación está domiciliada pero pendiente de cobro, en principio es irrelevante el medio de pago elegido. Con todo, algunos bancos consultados en Argel afirman que “solo estaría garantizado el pago si se ha abierto crédito documentario irrevocable antes de la entrada en vigor de esta medida (el 9 de junio)”.

En caso de que la mercancía esté enviada o en un puerto de Argelia, “la devolución a España puede ser larga, costosa, o incluso imposible”, explican expertos consultados por este medio. En principio, esta medida no afecta a otras cuestiones como desplazamientos de personas, visados, u otras operaciones bancarias.

En el caso de dudas sobre continuar con la fabricación o el envió de mercancías, dichos expertos aconsejan “confirmar con el importador y su banco que no habrá́ problemas”.

Exportaciones

Además, las exportaciones españolas a Argelia también podrían verse afectadas por la necesidad de obtener autorizaciones de importación de algunos productos.

Por su origen, los medicamentos, los dispositivos médicos, los insumos agrícolas, animales y vegetales, principalmente, están sujetos a una autorización previa emitida por el Ministerio responsable de la actividad.

Por su destino, las importaciones de empresas denominadas import-export, que revenden el producto sin transformarlo, están obligadas a obtener una autorización de importación de Agencia Nacional de Promoción de Comercio Exterior (Algex), una vez comprobado que el producto no está disponible en el mercado argelino. Solo se exime a productos agrícolas y farmacéuticos.

Sigue los temas que te interesan