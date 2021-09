El duodécimo hombre más rico de África, íntimo de Mohamed VI, gana las elecciones en Marruecos

El secretario general de la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), Aziz Akhanouch (60 años), sonaba como favorito días antes de que se celebrasen los comicios en Marruecos, a pesar de que en el país no se realizan sondeos electorales.

Y finalmente, el hasta ahora ministro de Agricultura y Pesca desde 2007, consiguió derrocar al islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), con quien a pesar de todo gobernó una década.

Su sonrisa, mientras hacía las primeras declaraciones la noche electoral antes de conocerse los resultados definitivos, auguraba la victoria. Entonces calificó de "honorable" la tasa de participación del 50,18%, 8 puntos más que en 2016. "Muestra que la gente está pidiendo un cambio", sentenció.

Al día siguiente, con 102 escaños de los 395 de la Cámara baja, se mostró abierto a negociar con el resto de partidos, siempre que se respete el programa electoral del RNI, basado en 25 medidas y cinco compromisos relacionados con la sanidad, el empleo, la educación y la administración. Y confirmó ante la prensa que está dispuesto a seguir el proyecto del rey Mohamed VI.

Precisamente, estas elecciones eran decisivas para formar un gobierno capaz de poner en marcha el nuevo modelo de desarrollo, presentado el 25 de mayo a implementar hasta el 2035, que el monarca Mohamed VI encargó a un grupo de expertos en diferentes materias. Durante su elaboración también se celebraron sesiones para escuchar a los ciudadanos e instituciones.

Dos mujeres posan junto a la sede del Parlamento marroquí en el centro de la capital Rabat, este domingo. Efe

Es conocido como Plan Benmoussa, por su presidente Chakib Benmoussa, que identificó cuatro obstáculos que hacían que el modelo actual se agotara, relacionados con la visión estratégica, la lentitud de la transformación de la economía, las limitaciones del sector público y las restricciones que limitan las iniciativas.

Esposa empresaria

Para cambiar esto, el rey Mohamed VI confía en un político, magnate y amigo, Aziz Akhanouch. Es master en Administración de Empresas por la Universidad de Sherbrooke (Canadá). Pero su faceta de empresario viene avalada por una familia posicionada y una esposa empresaria, Salwa Idrissi.

Esta dirige su propia compañía, que tiene franquicias para las marcas internacionales de moda Gap, Gucci y Ralph Lauren, en Marruecos. Además, fundó y dirige el centro comercial de lujo Maroc Mall en Casablanca. La pareja tiene tres hijos y procede de la ciudad de Tafraout en la provincia de Tiznit, en el sur del país.

Es el propietario mayoritario de la sociedad anónima Akwa Group, un conglomerado multimillonario fundado por su padre, junto a un socio, en 1932. Anteriormente era Grupo Afriquia, y se dedica principalmente a la industria del petróleo y del gas, pero opera también en los sectores de telecomunicaciones, turismo, hoteles e inmobiliario.

Tiene intereses en petróleo, gas y productos químicos a través de Afriquia Gaz y Maghreb Oxygene, que cotizan en bolsa.

La revista Forbes lo coloca en el puesto 12 de los más ricos en África en 2021 y estima su patrimonio en dos billones de dólares.

Sin embargo, el camino de compaginar la vida política y empresarial le ha ocasionado más de un susto. En 2018, se lanzó en las redes sociales una campaña de boicot contra tres empresas acusadas de cobrar precios excesivos: Danone, Afriquia y Sidi Ali. Entonces, su empresa Afriquia, administraba el 39% del mercado marroquí de distribución de combustible.

Es conocida su amistad con Mohamed VI. Aunque las relaciones personales pasaron por un bache con la separación del rey y su esposa, Lalla Salma, en 2018. La madre del heredero es muy amiga de la esposa de Akhanouch. Y, entonces, según explican a EL ESPAÑOL, la pareja se volcó en el consuelo a la princesa.

Los tentáculos de dúo de amigos más ricos en Marruecos alcanzan el Sáhara Occidental. En la costa atlántica de Dajla, cinco grupos empresariales gestionan las explotaciones de la llamada megalópolis del tomate, en uno de ellos participa Mohamed VI y en el otro Akhanouch.

Hilo directo con el PP

El recién elegido en las urnas es un gran conocedor de España, donde ha pasado incluso periodos vacacionales. Durante la crisis bilateral por la acogida del secretario del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue sonada su reunión virtual con Pablo Casado, líder del Partido Popular. El 11 de mayo, la dirección nacional de los populares mantuvo que la cita había sido solicitada por el marroquí.

De esta manera, ha sabido buscar aliados en España para hacer frente al gobierno de coalición que, por el momento, no ha sucumbido a las presiones marroquíes para reconocer la soberanía del Sáhara Occidental.

Negociador del acuerdo de pesca Marruecos-UE, de los acuerdos de agricultura con el Reino Unido, impulsor de la ley de cannabis terapéutico, y defensor del nuevo modelo de desarrollo diseñado por Mohamed VI, tiene una larga lista de tareas para desarrollar en los próximos cinco años, cuando su partido estará a cargo del Gobierno.

Además, es uno de los pilares impulsores de la ley de comercialización del cannabis y de la agencia reguladora de esta actividad empresarial, que contó con el apoyo de los principales partidos de la oposición, pero con el rechazo del PJD. Otro de los motivos por los que los islamistas no son devoción de la Casa Real.

El próximo primer ministro será elegido dentro del RNI, como partido más votado, pero no tiene porque ser necesariamente el secretario general Akhanouch. De hecho, en principio no se presentó como candidato en las listas para el parlamento, si no como alcalde de la ciudad de Agadir.

Hay otra cara menos conocida dentro de la formación con una excelente gestión, sobre todo en este tiempo de pandemia. Se trata del ingeniero de telecomunicaciones Mohamed Benchaaboun (59 años), nombrado por el rey Mohamed VI ministro de Economía y Finanzas en 2018.

El monarca ha confiado a Benchaaboun la transformación del sector público en un espacio de cinco años. Un proyecto de privatización que ya está en marcha.

Dos hombres que cuentan con la confianza y el apoyo de la Casa Real, quien tiene la última decisión sobre quién dirigirá el Reino de Marruecos el próximo lustro.

