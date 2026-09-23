Trump rebaja la tensión en la OTAN al firmar un acuerdo de Defensa con Dinamarca y Groenlandia

Trump y la UE resucitan su alianza pero Sánchez se queda detrás de su muro

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Las claves Generado con IA Donald Trump firma con Dinamarca y Groenlandia un acuerdo para ampliar la presencia militar de EEUU en la isla con dos nuevas bases. El acuerdo refuerza la defensa del Ártico frente a la creciente influencia de Rusia y China. El pacto se celebra en el contexto de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pedro Sánchez no asiste a la recepción oficial de Trump y opta por una agenda alternativa con encuentros ideológicos, como el del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Donald Trump resucita su alianza con la Unión Europea. El presidente estadounidense ha firmado con Dinamarca y Groenlandia un acuerdo que amplía la presencia militar de EEUU en la isla con dos nuevas bases y que refuerza la defensa del Ártico frente a la creciente presencia de Rusia y China.

Todas las partes lo celebran en el contexto de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Salvo Sánchez, que no asiste a la recepción oficial que ofrece Donald Trump con motivo de esta cita diplomática y ha planeado una agenda paralela con encuentros ideológicamente seleccionados, como el de Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad y figura de la izquierda cool estadounidense que confronta a Trump.