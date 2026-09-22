El presidente estadounidense Donald Trump se dirigió este martes a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Reuters

Trump declara en la Asamblea de la ONU que se ha planteado "aniquilar" a Irán pero que cree que llegarán a un acuerdo

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Las claves Generado con IA Donald Trump sugirió en la ONU que se ha planteado "aniquilar" a Irán, pero confía en lograr un acuerdo tras las elecciones legislativas de EE.UU. El presidente de EE.UU. defendió el término 'superinteligencia' para la IA y criticó los llamamientos a su regulación, calificándolos de alarmistas y comparándolos con el cambio climático. Trump amenazó con emplear la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de EE.UU. se ven amenazados, citando especialmente a México y Cuba. Pidió a los miembros de la Corte Penal Internacional que dimitan y criticó duramente a la institución, asegurando que no permitirá juicios contra militares estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha preguntado este martes durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU si debería "aniquilar" a Irán. Sin embargo, ha considerado que llegarán probablemente a un acuerdo para poner fin a la guerra tras las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

"Tengo una gran decisión que tomar. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue, tal vez uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?", se preguntó durante su intervención.

"¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca más la oportunidad de matar y destruir personas y países?", prosiguió "¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza futura durante generaciones?"

"Pero creo que haremos un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido para ellos no hacerlo. Están esperando a ver qué tal me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es de que yo no me presento. Eso ya lo hice y gané por goleada", concluyó.

Ha sido uno de los momentos más chocantes de un discurso autoindulgente en el que ha asegurado que su país está batiendo récords económicos y militares, y en el que ha proclamado que se referirá a partir de ahora a la Inteligencia Artificial como 'Superinteligencia' en contraste con los avisos que piden regular esta tecnología.

Precisamente el Secretario General de la ONU, António Guterres, había pronunciado un discurso en el que pedía que los estados controlasen los desarrollos de la IA. "Los robots asesinos no tienen lugar entre nosotros", llegó a decir.

El presidente de EEUU se ha mofado de estos planteamientos que ha tachado de "bulos" y de "alarmismo", comparándolos con la "falsedad" en su opinión del cambio climático, cuyos defensores, ha afirmado, decían que "moriríamos" y que han tenido que abandonar porque "el mundo se ha enfriado".

"A partir de hoy y en adelante, todos los documentos de los Estados Unidos, y esperamos que todos los del mundo, serán cambiados para incluir el término mucho más correcto, 'súper', en oposición al de 'artificial'", anunció. "No voy a truncar el crecimiento de algo que va a ser más grande que la revolución industrial".

Amenazas a Latinoamérica, esperanzas para Ucrania

Trump también amenazó durante su intervención con usar la fuerza militar en Latinoamérica si considera que sus intereses se ven amenazados en la región.

"Ya no permitiremos que las amenazas contra el país arraiguen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", advirtió.

El presidente de EEUU ha cargado en particular contra México. "Es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad".

También se ha referido al caso de Cuba, en donde su administración está buscando un "cambio fundamental en la situación", afirmó. "El régimen comunista está bajo una gran presión, mayor de lo que nunca han estado. Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca lo han hecho, y caerán".

"El comunismo nunca llegará a América, pero la libertad llegará a Cuba", prosiguió.

Sin embargo, ha tenido palabras más positivas para el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se adentra en su quinto año. "Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa", declaró.

Contra la Corte Penal Internacional

El presidente de Estados Unidos instó también a los miembros de la Corte Penal Internacional a dimitir y condenó lo que denominó como "una institución fuera de control" formada por "un grupo malvado de personas".

Advirtió a la Asamblea General de Naciones Unidas que no permitiría que soldados estadounidenses fueran objeto de 'juicios espectáculo', como los ha denominado, en "tribunales antiamericanos".

"Llamo a todas las naciones que forman parte de la Corte Penal Internacional a que dimitan oficialmente de esta institución rebelde de inmediato", reclamó.