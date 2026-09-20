El partido de Putin arrasa en las legislativas tras lograr el 57,3 % de los votos en unas elecciones marcadas por la guerra

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Las claves Generado con IA Rusia Unida, el partido apoyado por Putin, gana las elecciones legislativas con el 57,3 % de los votos, según resultados oficiales preliminares. El Partido Comunista es el segundo más votado (13,89 %), seguido por el Partido Liberal Democrático (9,29 %) y Nueva Gente (7,97 %). La participación electoral superó el 56 %, nivel superior al de las dos últimas legislativas. La oposición y el partido pacifista Yábloko denuncian irregularidades, especialmente en el voto electrónico y la falta de acceso a papeletas físicas.

El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ganó las elecciones legislativas celebradas durante los últimos tres días en este país con el 57,31 % de los votos, según los primeros resultados oficiales publicados el domingo.



La formación oficialista, cuya campaña fue encabezada por el presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo ese resultado por listas de partidos, que otorgan la mitad (250) de los escaños de la Duma o cámara de diputados (450).



Según la Comisión Electoral Central (CEC), que ha escrutado el 17,05 % de los sufragios, el Partido Comunista de Rusia es el segundo más votado con el 13,89 % de los votos.

Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia con el 9,29 % y los liberales de Nueva Gente con 7,97 %. Finalmente, Rusia Justa parece haber accedido al arco parlamentario como quinta formación con un 5,09 %.



Nada más conocerse los primeros resultados, el líder de RU, Dmitri Medvédev, aseguró que "los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política".



La CEC estimó la participación en más del 56 % del censo, por encima de las cifras marcadas por las dos últimas elecciones legislativas, en 2016 y 2021.



En cuanto al voto electrónico, un instrumento de fraude, según la oposición, RU recibió un 49,06 % de los votos, seguida de Nueva Gente con un 15,42 % y los comunistas, con un 12,26 %.



Mientras, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró convencido de que el rumbo diplomático del país no cambiará tras los primeros comicios legislativos de la guerra y aseguró que Rusia había repelido todos los intentos de los países occidentales de interferir en las elecciones y "presentarlas como no democráticas".



Asimismo, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró, tras el mayor ataque con drones y misiles contra la capital de toda la guerra que tuvo lugar este domingo, que Kiev "hizo todo lo posible para abortar las elecciones", pero el resultado fue "totalmente el contrario".

El único partido pacifista de Rusia, Yábloko, excluido por listas de partidos, denunció numerosas irregularidades, en particular relacionadas con la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas y la obligación de hacerlo de manera telemática.



La oposición en el exilio había pedido a los rusos opuestos a la guerra que apoyaran a Yábloko por circunscripciones electorales y a cualquier partido que restara escaños a Rusia Unida por listas en la acción conocida como Mediodía por la Paz, que consistía en votar a las 12:00 de la mañana del domingo.



Según los sondeos de la organización no gubernamental Vesná, en los colegios habilitados por los consulados rusos en el exterior el partido más votado fue Nueva Gente, seguido por los comunistas.