Barco hundido en el norte de Chipre, en directo | Seis muertos, decenas de personas sin localizar y última hora del naufragio de un ferry con 270 personas a bordo

El ministro de Transportes de la República Turca del Norte de Chipre, Erhan Arıklı, ha confirmado que al menos un pasajero ha muerto tras el naufragio. Las autoridades todavía no han podido determinar el balance definitivo de víctimas.

El operativo continúa frente a la costa de Kyrenia para localizar y auxiliar al resto de personas que viajaban a bordo.