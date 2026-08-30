Barco hundido en el norte de Chipre, en directo | Seis muertos, decenas de personas sin localizar y última hora del naufragio de un ferry con 270 personas a bordo
Varios muertos y decenas de personas aún sin localizar tras el naufragio de un ferry que cubría la ruta entre Kyrenia y Turquía.
Un barco de pasajeros con alrededor de 270 personas a bordo ha naufragado este domingo frente a las costas del norte de Chipre, concretamente en la República Turca del Norte de Chipre (Estado con reconocimiento limitado que controla el tercio norte de la isla y cuya independencia únicamente reconoce explícitamente Turquía).
Seis muertos confirmado hasta el momento.
🔴 Un barco con al menos 270 personas a bordo naufraga frente a las costas de Chipre
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El primer ministro turcochipriota confirma seis muertos
El primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre ha confirmado que seis personas han muerto tras el vuelco del ferry frente a las costas de Kyrenia, según informa CNN Türk. El balance de víctimas, por tanto, se eleva a seis fallecidos mientras continúa la operación de búsqueda y rescate.
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Un pasajero muere en el naufragio
El ministro de Transportes de la República Turca del Norte de Chipre, Erhan Arıklı, ha confirmado que al menos un pasajero ha muerto tras el naufragio. Las autoridades todavía no han podido determinar el balance definitivo de víctimas.
El operativo continúa frente a la costa de Kyrenia para localizar y auxiliar al resto de personas que viajaban a bordo.
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El naufragio se produce en la República Turca del Norte de Chipre
El hundimiento se ha producido frente a Kyrenia, en la zona norte de Chipre controlada por la República Turca del Norte de Chipre. Se trata de un territorio cuya independencia solo reconoce Turquía, mientras que la comunidad internacional considera toda la isla parte de la República de Chipre.
Este contexto es relevante para entender quién está gestionando el operativo de rescate tras el naufragio y por qué las autoridades mencionadas en las primeras informaciones son las de la administración turcochipriota.