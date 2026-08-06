Al menos dos muertos y 13 heridos después de la explosión de una bomba dentro de un microbús cerca de Damasco

Foto de archivo de la zona donde se produjeron varias explosiones cerca del hotel donde se suponía que se alojaría el presidente Emmanuel Macron, en Damasco, Siria. Yamam Al Shaar Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos dos personas han muerto y 13 han resultado heridas por la explosión de una bomba en un microbús en Jaramana, cerca de Damasco. Los servicios de emergencia y equipos médicos acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y trasladarlos al hospital. Aún no se ha confirmado si el incidente es un atentado terrorista, ya que ninguna organización ha reivindicado el ataque. En julio, Damasco ya sufrió explosiones atribuidas al Estado Islámico, en un contexto de ofensiva contra células terroristas en Siria.

Al menos dos personas han muerto y 13 han resultado heridas este jueves después de que una bomba haya explotado en el interior de un microbús en la localidad de Jaramana, a las afueras de Damasco, según han informado la televisión estatal siria Al Ijbariya y la agencia de noticias oficial SANA.

Al Ijbariya ha confirmado con fuentes de la Defensa Civil siria que al menos dos personas han muerto al explotar una bomba dentro de un microbús en Jaramana.

Por su parte, la dirección de Ambulancias y Servicios de Emergencia del Ministerio de Salud sirio ha asegurado a SANA que se han contabilizado siete heridos de distinta gravedad.

La agencia oficial ha añadido que los equipos forenses "están gestionando los restos humanos" de otras víctimas.

Además, ha subrayado que los servicios de emergencia de la zona "se encuentran en estado de alerta máxima". Asimismo, los equipos médicos se han desplazado hasta el lugar de la explosión para dar una respuesta rápida y trasladar a los heridos al hospital para ser atendidos.

Todavía no se sabe si se trata de un atentado terrorista ya que ni las autoridades sirias lo han revelado ni ningún grupo ha reivindicado el ataque.

El ataque de julio

Hace unas semanas, a principios de julio, una persona murió y otras 36 resultaron heridas después de dos explosiones en el centro de Damasco, durante la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Los incidentes fueron perpetrados por individuos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI), según indico el Ministerio de Interior sirio.

Tres sospechosos fueron detenidos, en medio de la campaña lanzada por las nuevas autoridades sirias contra las células del Estado Islámico tras la caída del expresidente Bachar al Asad en diciembre de 2024.

En ese momento, las autoridades sirias informaron que habían detenido a 235 presuntos miembros del grupo y frustrado siete operaciones planificadas durante un periodo de tres meses.

Esta ofensiva permitió desmantelar células en las provincias de Hama, Alepo, Deir al Zur, Homs y Damasco.

Ese atentado se produjo en la capital siria una semana después de una explosión junto al Palacio de Justicia que dejó 10 muertos.