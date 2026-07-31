Del ataque contra la frontera de la UE a las críticas a Sánchez: así informa la prensa internacional de la crisis migratoria en Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Unas 50.000 personas cruzaron la frontera de Marruecos a Ceuta en 24 horas, dejando al menos 43 muertos. La prensa internacional destaca la crisis política en España y la presión diplomática entre Madrid y Rabat tras el colapso fronterizo. Pedro Sánchez desplegó fuerzas armadas y denunció el episodio como un ataque a la integridad territorial, mientras la oposición critica su política migratoria. Medios como The New York Times, BBC y Financial Times señalan la magnitud histórica de la avalancha y el papel de mafias en la organización del cruce.

La avalancha migratoria en Ceuta saltó este viernes a las portadas de la prensa internacional. Alrededor de 50.000 marroquíes bordearon el espigón del Tarajal y traspasaron de manera irregular la frontera. Al menos 43 perdieron la vida en el intento, según el balance de víctimas oficial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la crisis, denunció este mismo viernes desde la ciudad autónoma lo sucedido calificándolo como una "una deplorable violación y un ataque a la integridad territorial de España".

Así informan los principales medios de comunicación de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia sobre la crisis en Ceuta después de que el Ministerio del Interior asegurara que más de 37.500 marroquíes habían regresado al país vecino.

The New York Times

The New York Times aborda en el titular la masiva llegada de migrantes al enclave español en el Norte de África, y lo enmarca como un fenómeno que, además de provocar decenas de muertos, ha desatado "una profunda crisis política" para el Gobierno de Sánchez.

El artículo de portada cita la estimación de las autoridades locales, que calculan que 60.000 personas han ingresado a la ciudad autónoma, una situación que el presidente ceutí ha calificado de "absolutamente insostenible".

El texto detalla cómo miles de jóvenes bordearon la costa nadando durante horas o saltaron las vallas fronterizas para alcanzar suelo español, y recoge algunos testimonios que aseguran que las autoridades marroquíes los animaron a cruzar, como el de Youssef Alaoui, de 26 años.

El diario neoyorquino informa también sobre el despliegue en la zona de 400 policías ordenado por Sánchez y la denuncia del presidente del Gobierno contra las mafias del tráfico humano.

Portada digital de The New York Times. 31 de julio de 2026. NYT

Por último, el Times se hace eco de las duras reacciones de varios líderes internacionales, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para apuntar a continuación que los sectores de la derecha en toda Europa han aprovechado el episodio para atacar el modelo de libre circulación y las políticas de regularización del Ejecutivo español.

The Washington Post

The Washington Post pone el foco en las reacciones desde Estados Unidos, que llegaron desde la Casa Blanca. El diario subraya que el presidente Donald Trump y varias figuras de su entorno aprovecharon la crisis para arremeter contra las políticas del Ejecutivo español.

Recoge el testimonio de los portavoces de la Administración estadounidense, que calificaron la filosofía migratoria de España de "destructiva" y exigieron un cambio de rumbo inmediato para evitar su "propia desaparición".

Para los asesores de Trump, las imágenes ponen de relieve que se estaba produciendo una "invasión". El Post menciona, en cambio, el origen de la avalancha migratoria, atribuido por el Ministerio del Interior a la manipulación por parte de mafias de un fallo del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en caliente por mar.

El rotativo capitalino concluye destacando que este colapso sitúa a Pedro Sánchez, a quien define como un "símbolo de la izquierda europea y referente en la regularización de migrantes", en una posición extremada debilidad política.

Financial Times

El Financial Times lleva al titular el hecho de que la crisis en Ceuta se ha convertido en una de las mayores afluencias de migrantes no autorizados en la historia de la Unión Europea, un acontecimiento que ha dejado "conmocionada" a España y provocado una firme condena de los líderes políticos europeos.

Señala que la magnitud del cruce desbordó a las fuerzas de seguridad locales y obligó a desplegar a las Fuerzas Armadas. Hace mención a las cifras oficiales, que indican que al menos 49.000 personas entraron en el territorio en un solo día, lo que representa más de la mitad de la población local y multiplica por cinco el pico diario de la crisis de 2015.

Migrantes cruzan a pie al enclave norteafricano de Ceuta desde Marrueco, cerca de la frontera con Ceuta, en Fnideq, Marruecos. Reuters

También cita la versión del Ministerio del Interior sobre el ritmo de salida hacia Marruecos de los migrantes que cruzaron la frontera, que asegura haber alcanzado las 150 personas por minuto.

Detalla, asimismo, el Financial Times la travesía de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes marroquíes, que bordearon a nado el espigón fronterizo o intentaron saltar las vallas, y cita a varios analistas que apuntan hacia una posible maniobra de presión de Rabat tras el reciente acercamiento diplomático entre España y Argelia.

El diario británico recoge las declaraciones de figuras políticas como Marine Le Pen, Nigel Farage, la citada Giorgia Meloni o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tildó la situación de "inaceptable".

The Guardian

The Guardian dedica en portada un artículo explicativo sobre la situación de Ceuta y Melilla, donde los define como los únicos límites terrestres de la Unión Europea en África y recuerda cómo estas ciudades autónomas han sido históricamente un punto de fricción diplomática con Rabat.

El artículo destaca el antecedente de mayo de 2021, cuando Marruecos levantó los controles fronterizos como represalia política tras una crisis bilateral, y menciona las dinámicas del fenómeno migratorio hacia la península y el contexto sociodemográfico de España, donde la población de origen extranjero ha alcanzado los 10 millones de personas.

BBC

El titular de la BBC destaca que cerca de 60.000 migrantes han cruzado al territorio español de Ceuta en cuestión de 24 horas, dejando un trágico balance de al menos 43 fallecidos.

El artículo detalla las causas tras esta llegada masiva, atribuida a la manipulación por parte de mafias criminales de un reciente fallo del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente en el mar, sumado a un nuevo repunte de las tensiones diplomáticas tras la reciente visita de Sánchez a Argelia.

La BBC cuenta también cómo la crisis ha dejado testimonios dramáticos de migrantes y residentes ceutíes que describen una situación de miedo y caos en las calles, mientras los accesos por mar y los espigones quedaban desbordados "sin intervención aparente de las fuerzas marroquíes en los primeros momentos".

Politico

Politico, el diario más influyente en Bruselas, destaca en el titular y el subtítulo cómo la oposición política en España ha arremetido contra la política migratoria de Sánchez.

Cuenta cómo las principales voces de la oposición han vinculado directamente el caos fronterizo al plan del Gobierno para regularizar a más de un millón de migrantes, y menciona que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, califica la gestión de "decadencia", mientras que Santiago Abascal, de Vox, acusa a Sánchez de incitar una "invasión" y exigió su dimisión.

Portada del medio Politico. 31 de julio de 2026 Politico

Politico también detalla la dimensión europea de la crisis y el choque diplomático entre España e Italia, y cita a varios analistas que señalan la repentina ausencia de la gendarmería marroquí como un posible movimiento de presión política de Rabat, motivado por el reciente viaje de Sánchez a Argelia.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

El Frankfurter Allgemeine Zeitung titula con las declaraciones de Sánchez: "Esto fue un ataque a la integridad territorial de España". En el artículo, el diario alemán explica que "las causas apuntan a un efecto llamada originado por un reciente fallo del Tribunal Supremo español, que prohíbe las devoluciones en caliente para quienes ingresen por vía marítima a Ceuta o Melilla".

El Frankfurter Allgemeine señala que, aunque Marruecos ha comenzado a desplegar a sus fuerzas de seguridad en Fnideq y Tánger para contener la crisis y ha atribuido el caos a redes delictivas, el episodio "pone de manifiesto el profundo desempleo y la falta de perspectivas entre la juventud marroquí, en un momento en que el reino busca proyectar estabilidad internacional de cara al Mundial de 2030".

La Repubblica

El diario italiano La Repubblica lleva a su portada un análisis firmado por Leonardo Martinelli que apunta a los motivos geopolíticos detrás del colapso fronterizo y define lo sucedido como una maniobra de presión de Rabat contra Madrid y un "regalo a Donald Trump", de quien Marruecos es el principal aliado en la región.

El argumento de este antiguo corresponsal en Madrid es que la chispa que habría desencadenado la crisis fue la reciente visita de Sánchez a Argel, histórico rival de Rabat, lo que llevó a las autoridades marroquíes a impulsar a los jóvenes a cruzar el límite fronterizo para poner en jaque al Gobierno español.

En el directo de la noticia, La Repubblica pone de relieve, sin embargo, cómo Sánchez calificó la interlocución con Rabat tras la crisis de Ceuta como "constante, fluida y muy razonable", y diferenció el escenario actual del vivido en 2021, cuando Marruecos facilitó el paso de miles de personas tras el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario en España.

Informa el diario italiano que el presidente del Gobierno confía en que esta cooperación permita acelerar los retornos y recuperar la normalidad en la ciudad autónoma en las próximas horas.