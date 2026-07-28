Alemania y los fantasmas de una ultraderecha que ya no asustan: el canciller Merz no quiere pactos con ella, pero sus socios sí

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno alemán podría pactar por primera vez con la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD). El canciller Friedrich Merz rechaza acuerdos con AfD, pero algunos de sus socios dentro del Partido Democristiano abogan por abrir el diálogo. La presión interna crece en el partido debido a la crisis económica, la inmigración y el desplome en las encuestas, mientras AfD alcanza cerca del 30% de apoyos. El principal grupo editorial alemán, Axel Springer, ha amplificado el debate sobre la ultraderecha y sus propuestas políticas.

El Gobierno de Alemania podría pactar por primera vez con la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD).

El canciller, Friedrich Merz, ha dicho que, bajo su mandato, el Partido Democristiano jamás alcanzará acuerdos con ella. Incluso ha acometido una remodelación del Gabinete para calmar a los descontentos.

Pero el cortafuegos empieza a resquebrajarse entre sus propias filas. El presidente de Sajonia y gran aliado del canciller, así como otras delegaciones, plantean abrir un diálogo. No hacerlo, dicen, sería “ignorar los signos de los tiempos”.

Esta presión llega tras una crisis de los sectores tradicionales como el automóvil, una economía que no remonta y una inmigración instalada en el centro de la conversación.

Y aquí ha tenido mucho que ver Axel Springer, el principal grupo editorial del país y propietario de cabeceras como Bild o Die Welt, que ha amplificado su voz.

En este contexto, los democristianos se han desplomado en las encuestas mientras que AfD roza el 30% de apoyos.

El canciller Merz insiste en que un pacto con la ultraderecha tendría en Alemania un significado histórico distinto respecto a otros países europeos.