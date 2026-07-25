El declive de la ONU no frena la carrera por su liderazgo: seis candidatos optan al cargo a la espera del 'trumpista' Infantino

Las claves

Las claves Generado con IA Seis candidatos oficiales compiten para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU, enfrentando un proceso público y una fase clave de evaluación en el Consejo de Seguridad. Entre los candidatos destacan figuras como Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan, Rafael Mariano Grossi, Macky Sall, María Fernanda Espinosa y Carolyn Rodrigues-Birkett, con trayectorias en política, diplomacia y organismos internacionales. Las propuestas de los aspirantes coinciden en reforzar el multilateralismo, impulsar la diplomacia preventiva y reformar la ONU para hacerla más eficiente y relevante ante los desafíos actuales. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, podría convertirse en candidato, con el supuesto apoyo de Donald Trump, generando controversia sobre la posible influencia política en el proceso.

La carrera para suceder a António Guterres como secretario general de Naciones Unidas entra en una nueva fase con seis candidatos oficiales que afrontarán una etapa clave de evaluación por parte del Consejo de Seguridad. El mandato del ex primer ministro portugués termina a finales de año.

El proceso de selección combina una fase pública, con diálogos interactivos ante la Asamblea General, y una fase más reservada en el Consejo de Seguridad. Sus quince miembros, cinco de los cuales permanentes, realizan consultas y sondeos informales para medir apoyos y posibles vetos.

La recomendación del Consejo debe después ser aprobada por la Asamblea, pero en la práctica sigue siendo determinante el peso de los cinco miembros permanentes con derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

Debate público

Los seis candidatos para ocupar el sillón de Guterres proyectaron este jueves visiones similares sobre el cargo al que aspiran en un evento presentado como un debate en el que, en la práctica, se sucedieron los discursos.

El evento tipo Town hall (reunión abierta) con preguntas de moderadores, miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil, se celebró en la Asamblea General, y duró 90 minutos, repartidos en varios bloques: una presentación, cuestiones actuales y e invitaciones a opinar.

Con el gancho de la crisis en el estrecho de Ormuz, los aspirantes tuvieron que responder qué harían como secretario general para garantizar que la ONU sea relevante en el proceso de paz pese al bloqueo en el Consejo de Seguridad, y expusieron ideas muy parecidas: insistir, intentarlo, no cejar.

"Una cosa que el secretario general no tiene el lujo de hacer es no intentarlo", declaró la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, quien se postuló recientemente y se llevó el mayor número de aplausos.

"El valor añadido que yo podría aportar es hablar con todos", sostuvo el expresidente de Senegal Macky Sall, mientras que la expresidenta de Chile Michele Bachelet abogó por usar las herramientas de la Carta de la ONU y "tender puentes con las partes en disputa".

El trabajo del secretario general es "abrir posibilidades de acuerdo", afirmó la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan.

Para el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, este debe ser capaz de "proponer soluciones concretas, escuchar, no enfrentar y estar ahí para resolver un problema".

La exministra de Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa lo enfatizó como "mediador honesto", y reivindicó su responsabilidad de "movilizar el músculo de la ONU para abordar las consecuencias y apoyar a países" afectados por el conflicto.

Aspirantes

Los candidatos aprovecharon algunas de las preguntas para enarbolar sus logros y experiencia al frente de gobiernos y organizaciones internacionales, como han hecho en otras ocasiones, y coincidieron también en su intención de reforzar el multilateralismo.

Michelle Bachelet durante el debate de los candidatos a secretario general de la ONU Eduardo Munoz Reuters

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, de Chile, es una de las candidatas con mayor reconocimiento internacional por su trayectoria política y diplomática. Fue presidenta de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) y posteriormente ocupó el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Bachelet fue propuesta inicialmente por Chile, México y Brasil, aunque actualmente cuenta con el respaldo de estos dos países tras la retirada del apoyo por parte del actual presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast.

Su candidatura busca apoyarse en su experiencia al frente de un país latinoamericano, su trabajo en organismos multilaterales y su trayectoria vinculada a derechos humanos, igualdad de género y políticas sociales.

Rebeca Grynspan durante el debate de los candidatos a secretario general de la ONU Eduardo Munoz Reuters

Rebeca Grynspan

La costarricense Rebeca Grynspan llega a la carrera con una amplia experiencia en organismos internacionales. Actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), después de haber ocupado cargos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría General Iberoamericana.

Grynspan fue propuesta por Costa Rica y su perfil combina experiencia económica, desarrollo sostenible y cooperación internacional. Su candidatura se presenta en un momento en que la ONU busca reforzar su papel ante desafíos como la desigualdad, la financiación para el desarrollo y la crisis climática.

Rafael Mariano Grossi durante el debate de los candidatos a secretario general de la ONU Eduardo Munoz Reuters

Rafael Mariano Grossi

El argentino Rafael Mariano Grossi es el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Desde este cargo ha adquirido protagonismo internacional por su gestión de crisis nucleares, especialmente las relacionadas con Irán y la guerra en Ucrania.

Grossi fue propuesto por Argentina y cuenta con una larga carrera diplomática vinculada al control nuclear y la no proliferación. Su experiencia negociadora y su papel al frente del OIEA lo sitúan como uno de los perfiles más vinculados a la seguridad internacional dentro de la actual lista de aspirantes.

Macky Sall durante el debate de los candidatos a secretario general de la ONU Eduardo Munoz Reuters

Macky Sall

El senegalés Macky Sall fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024 y cuenta con experiencia en asuntos regionales africanos. Antes de llegar a la presidencia, ocupó cargos como primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional de su país.

Su candidatura fue presentada por Burundi y posteriormente recibió el respaldo de Senegal, y su presencia introduce en la carrera el peso de África, una región que tradicionalmente reclama mayor representación en los principales puestos de Naciones Unidas.

María Fernanda Espinosa durante el debate de los candidatos a secretario general de la ONU Eduardo Munoz Reuters

María Fernanda Espinosa

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa es una diplomática y política con amplia experiencia en la ONU. Fue presidenta de la Asamblea General durante el periodo 2018-2019, convirtiéndose en la cuarta mujer y la primera latinoamericana en ocupar ese puesto.

Su candidatura fue propuesta por Antigua y Barbuda y destaca por su experiencia directa dentro del sistema multilateral. Espinosa también fue ministra de Relaciones Exteriores y de Ambiente de Ecuador, con una trayectoria centrada en cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y cooperación internacional.

Carolyn Rodrigues Birkett durante el debate de los candidatos a secretario general de la ONU Eduardo Munoz Reuters

Carolyn Rodrigues-Birkett

La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett es diplomática y representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas. Antes de asumir ese puesto fue ministra de Asuntos Exteriores de su país y ocupó diferentes responsabilidades gubernamentales relacionadas con asuntos indígenas, desarrollo y agricultura.

Rodrigues-Birkett fue propuesta por Guyana y es la última candidata incorporada oficialmente a la lista. Su candidatura refleja también el interés de los pequeños Estados y de los países del Caribe por tener mayor peso, especialmente en asuntos como cambio climático, desarrollo sostenible y vulnerabilidad de los países insulares.

Más multilateralismo

Los candidatos expusieron prioridades parecidas para sus 100 primeros días como secretario general, sobre todo impulsar la diplomacia preventiva, reformar la organización para hacerla más eficiente, paliar la crisis de liquidez y recuperar la confianza de la sociedad.

Bachelet, en sus discurso de cierre, reclamó una ONU "más magra, pero musculosa", además de un incremento de la financiación al desarrollo y la acción climática. Hizo una crítica final, señalando que esta es necesario para "algo que ha estado ausente aquí: la seguridad de la Agenda 2030".

Precisamente la única alusión a la Agencia 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible emblemáticos de la ONU, la hizo otra candidata, Rodrigues-Birkett, que propuso consultas para establecer una "Agenda post-2030" centrada en "los derechos humanos y el desarrollo".

Trump e Infantino

Otro de los contendientes potenciales para dirigir la ONU es el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino. De momento no hay nada oficial, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve a su amigo con buenos ojos para ocupar el cargo, según informó a principios de esta semana The New York Post.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino conversa con Donald Trump y el seleccionador español, Luis de la Fuente. Lee Smith Reuters

La estrecha relación entre ambos ha generado polémica durante el Mundial, sobre todo después de que el inquilino de la Casa Blanca reconociera haberle llamado para retirar la sanción de un partido que pesaba sobre el delantero Folarin Balogun, máximo anotados del combinado estadounidense, expulsado en dieciseisavos frente a Bosnia-Herzegovina.

La Casa Blanca evitó confirmar el supuesto interés de Trump en impulsar a Infantino como candidato. "No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA", se limitó a decir su portavoz, Karoline Leavitt.

Según las fuentes de The New York Post, el mandatario republicano considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores.

Durante sus dos etapas en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas. Cuestionó el papel de los organismos multilaterales, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.