Los miembros de la Corte Penal Internacional expulsan al fiscal jefe Karim Khan, acusado de abuso sexual

Las claves

Las claves Generado con IA Los países miembros de la Corte Penal Internacional han destituido al fiscal jefe Karim Khan tras acusaciones de abuso sexual. La votación se realizó en la sede de la ONU en Nueva York, con 82 de 125 países signatarios apoyando la destitución. Khan fue acusado de mantener una relación inapropiada con una abogada junior, denuncia que salió a la luz en octubre de 2024. La destitución ocurre tras la solicitud de órdenes de arresto de Khan contra líderes israelíes y de Hamás por crímenes de guerra, en medio de tensiones internacionales con EEUU e Israel.

Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobaron este viernes la destitución del fiscal jefe Karim Khan, cuyo nombre saltó a las portadas de la prensa internacional en mayo de 2024 tras solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza.

Reunidos este viernes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, al menos 82 de los 125 países signatarios del Estatuto de Roma que reconocen la jurisdicción del tribunal votaron a favor de su destitución tras determinar que cometió una falta grave en relación con las acusaciones de abuso sexual, según adelantó la agencia Reuters.

Los abogados de Khan, nacido hace 56 años en Edimburgo, en el seno de una familia compuesta por un dermatólogo pakistaní y una enfermera británica, y miembro de la comunidad musulmana Ahmadía, tacharon la votación de ilegal, procedimentalmente injusta y sin respaldo de pruebas.

Los diplomáticos que dirigen el órgano de supervisión del tribunal de La Haya llegaron el pasado mes de junio a la conclusión de que el abogado británico había mantenido una relación sexual inapropiada con una abogada junior de la CPI y recomendó su despido.

El escándalo perseguía a Khan desde octubre de 2024. Fue entonces cuando trascendió que una abogada junior de su oficina le había denunciado por conducta sexual inapropiada. La denunciante rompió su silencio la semana pasada en una entrevista con la cadena CNN, donde reiteró sus acusaciones.

La defensa de Khan remitió, por su parte, una declaración a Reuters en la que el jurista negaba de forma tajante haber mantenido "cualquier tipo de relación sexual" con la empleada.

Para entonces, el fiscal jefe del Tribunal de La Haya había solicitado las órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, y había hecho lo propio con Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Deif, tres dirigentes de Hamás implicados en los atentados del 7 de octubre de 2023 a los que Israel mató en el transcurso de la ofensiva en la Franja.

Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en una imagen de archivo. Reuters

Según el periodista Barak Ravid, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, y las embajadas del Estado hebreo han estado trabajando en las últimas semanas para movilizar el mayor número de apoyos posibles entre los países miembros para votar a favor de su destitución.

La destitución de Khan se produce en uno de los momentos más delicados de la historia del tribunal. La Administración Trump anunció a principios de julio que pondría en marcha una campaña diplomática para desmantelar un organismo que percibe como una amenaza para la soberanía de Estados Unidos.

Durante el foro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrado esta semana en Manila, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que ningún funcionario político o militar estadounidense sería juzgado jamás en La Haya y que el tribunal estaba copado de "lunáticos y locos".

Washington, que no reconoce la jurisdicción del tribunal, impuso una batería de sanciones contra once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. Entre los afectados estaba el propio Khan. ¿El motivo? Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y una investigación previa sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

La destitución de Khan activa de inmediato el proceso de elección para un nuevo fiscal de la CPI, cuya votación no se espera antes del próximo año. Cualquier orden de arresto activa del tribunal de La Haya se mantendrá en vigor aunque Khan sea destituido, ya que sólo los jueces de la corte tienen la autoridad para retirarlas.