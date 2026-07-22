El alcalde de Nueva York desata el caos: pide a Trump que arreste a Netanyahu cuando entre en Estados Unidos

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Nueva York ha solicitado a Donald Trump que arreste a Benjamin Netanyahu durante su visita a la Asamblea General de la ONU en septiembre. La petición se basa en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, aunque el alcalde reconoce que no tiene autoridad legal para ejecutarla. Donald Trump ha rechazado la petición, argumentando que Netanyahu es un aliado clave en su estrategia frente a Irán.

El alcalde de Nueva York ha pedido a Donald Trump que arreste a Benjamin Netanyahu en septiembre, cuando acuda a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mamdani reconoce que ha estudiado todas las opciones legales para ejecutar este arresto pero ha llegado a una conclusión: no tiene autoridad jurídica para ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

Donald Trump ha respondido que no va a detener al Primer Ministro israelí, un aliado esencial en su guerra contra Irán.

¿Hasta dónde puede llegar este pulso? Y, ¿por qué no ejecuta esta orden?