El caótico reparto del 'pasaporte Trump' obliga a viajar con la imagen del presidente aunque los estadounidenses no quieran

El lanzamiento de los 'pasaportes Trump' ha generado reacciones encontradas entre los estadounidenses, desde indignación hasta entusiasmo.

Muchos ciudadanos no fueron informados previamente sobre la versión con la imagen de Trump y solo podían evitarla solicitando un pasaporte con páginas adicionales.

Estos pasaportes conmemorativos solo se pueden obtener en la Agencia de Pasaportes de Washington y se entregan sin costo adicional hasta agotar existencias.

Estados Unidos ha comenzado a emitir los 'pasaportes Trump', con la imagen de Donald Trump y la Declaración de Independencia de fondo.

Estados Unidos ha empezado a repartir los 'pasaportes Trump'. Según el Departamento de Estado, se emitirán aproximadamente 40.000 de estos documentos que la Casa Blanca denomina "pasaportes patriotas", sin costo adicional hasta agotar existencias.

El pasaporte presenta un retrato en blanco y negro de Donald Trump inclinado hacia adelante, con la Declaración de Independencia de fondo y su firma debajo. El reverso conmemora el 25º aniversario e incluye una imagen de los fundadores reunidos alrededor de la Declaración de Independencia.

Los 'pasaportes Trump' solo están disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington. Otras agencias en todo el país y el mundo continuarán emitiendo pasaportes estadounidenses estándar, según el Departamento de Estado.

Estos pasaportes son, hasta ahora, el último lugar donde Donald Trump ha incluido su nombre e imagen durante su segundo mandato. Ya lo hizo con el Centro Kennedy, el Instituto de la Paz de Estados Unidos, buques de guerra de la Armada estadounidense y propuso un proyecto de un nuevo billete de 250 dólares.

El 'pasaporte Trump' se ha estado entregando indiscriminadamente, publica New York Times. Jadyn Afante, de 19 años y residente del norte de Virginia, acababa de presentar los formularios para renovar su pasaporte y afirmó no haber visto ni oído nada en la oficina que indicara que recibiría la versión con la imagen de Trump. Esto le resultó indignante.

Jennifer Pham, en cambio, apenas podía contener su emoción por sus próximas vacaciones en México con familiares y amigos, y por su nuevo pasaporte con la imagen del presidente. "Trump es el presidente que admiro", quien emigró a Estados Unidos desde Vietnam en 1975. "Se lo dejaré a mis nietos y bisnietos, y sabrán que su abuela amó a este país".

Dos personas que acudieron a solicitar o renovar sus pasaportes comentaron que los empleados les dijeron que la única forma de evitar la versión con la imagen de Trump era solicitar un pasaporte con páginas adicionales.

El presidente estadounidense Donald Trump durante un discurso en la Casa Blanca, Washington, Estados Unidos Evan Vucci Reuters

Sin embargo, casi nadie que solicitaba un pasaporte parecía saber que esa era una opción. El Departamento de Estado se limitó a declarar que “quienes solicitaran un pasaporte de tamaño estándar” recibirían la versión con la imagen de Trump.

Muchas personas habían acudido a solicitar pasaportes de última hora, apenas unos días - o incluso horas - antes de viajar. Varias expresaron su descontento al saber que la imagen de Donald Trump les recibiría al abrir la portada, pero no tuvieron tiempo suficiente para cambiar de opinión.

La imagen de Trump en el pasaporte “me parece un poco ridícula”, dijo Jackson Baselice, de 21 años, de Carolina del Norte. "Me frustraría que la gente de otros países tuviera prejuicios sobre mí". Pero con un vuelo a Francia reservado para mañana, no tenía otra opción.

Blake Marnell, de 61 años, un seguidor de Trump de San Diego, conocido por usar un traje con estampado de ladrillos en los mítines del presidente para mostrar su apoyo al muro fronterizo, fue uno de los primeros en recibir el pasaporte conmemorativo.

“¡Estoy emocionado!”, gritó Marnell al salir de la oficina, sosteniendo el pasaporte en alto. Unas cuantas personas se reunieron a su alrededor para examinar las páginas. Marnell dijo que planeaba conducir desde Washington hasta el lado canadiense de las Cataratas del Niágara.

Sami Aldawood, de 37 años, se convirtió en ciudadano estadounidense hace una semana y viajó a Washington desde su casa en Austin, Texas, para obtener el 'pasaporte de Trump' antes de volar a Gran Bretaña el lunes por la noche.

Originario de Irak, dijo que apoyaba al presidente porque se le concedió asilo en Estados Unidos durante el primer mandato de Trump y la nacionalidad durante el segundo. "Estoy orgulloso", dijo, mientras hojeaba las páginas en blanco. "Ha sido un largo camino".

Pero no todos los que querían un 'pasaporte de Trump' lo consiguieron. Nancy y Bill Thomas, simpatizantes de Trump del estado de Washington, fueron rechazados porque no tenían cita. La pareja, ambos de 70 años, esperaba usar sus nuevos pasaportes para viajar a Italia, su primer viaje fuera de Estados Unidos.

Pero cuando finalmente lograron comunicarse para programar una cita por teléfono, se enteraron de que tendrían que esperar hasta el próximo lunes. Vuelan de regreso al estado de Washington este miércoles. "Lo haremos en casa”, declaró Thomas, "pero no será lo mismo".