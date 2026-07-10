El nuevo tablero político favorece las opciones de Marine Le Pen para la presidencia del Elíseo

Las claves

Las claves Generado con IA Marine Le Pen aparece como favorita en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales francesas. Un sondeo de Ifop para Le Figaro la sitúa como vencedora tanto en la primera como en la segunda vuelta. La reciente rebaja de su inhabilitación judicial impulsa sus opciones en un contexto de fragmentación política.

¿Podría Marine Le Pen ganar las elecciones en Francia? Hoy, los sondeos apuntan a que sí, pero hay matices.

El último, publicado por Ifop para Le Figaro tras confirmarse la rebaja de su inhabilitación, la sitúa como vencedora tanto en primera como en segunda vuelta.

No sería la primera vez que las encuestas la favorecen. La diferencia es que, en este momento, el viento por la fragmentación política sopla más a su favor.