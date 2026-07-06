El periodista Tucker Carlson, icono antiinmigración y antiguo aliado de Trump, planea crear un tercer partido en EEUU

El periodista defiende políticas antiinmigración y afirma que su nuevo partido priorizará los intereses de los ciudadanos nativos sobre los inmigrantes.

Carlson justifica su decisión por desacuerdos con la gestión republicana de la guerra con Irán y acusa a ambos grandes partidos de no representar verdaderas alternativas.

Tucker Carlson, exaliado de Trump y voz influyente del conservadurismo, planea ayudar a crear un tercer partido político en EEUU tras romper con los republicanos.

El influyente comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson ha anunciado en una entrevista que planea ayudar a fundar un nuevo partido político tras abandonar a los republicanos de Donald Trump. El periodista aclara, no obstante, que no tiene interés en presentarse a un cargo público.

Carlson, antiguo aliado cercano del presidente Trump, rompió con el Partido Republicano por la guerra con Irán y anunció el mes pasado su salida del mismo.

Hace unos días declaró en una entrevista de Columbia Journalism Review que "debería haber un esfuerzo sincero por determinar qué es lo que beneficia al país". Añadió que iba a "ayudar a crear un tercer partido".

Esta revelación llega en un momento de gran agitación para ambos partidos. El Partido Republicano se ha visto fracturado por la gestión de Trump durante el conflicto, y los efectos sobre la economía mundial.

La izquierda radical parece estar ganando terreno en el Partido Demócrata, cuyas bases se han ido enfadando cada vez más con la postura de la dirección del partido con respecto a Israel desde la guerra de Gaza.

En un episodio de su podcast, Carlson se describió a sí mismo como un "defensor constante" del partido durante 35 años, pero afirmó que creía que los republicanos habían perdido el contacto con los principios de "America First" (Estados Unidos primero) bajo el mandato de Trump.

En la entrevista, describió algunas de las políticas que podrían impulsar a su nuevo partido, comenzando por "poner fin a toda la inmigración".

Tucker Carlson en 2024 durante su entrevista con el presidente de Rusia Vladimir Putin Europa Press

Carlson representa una postura dura que prioriza los intereses de los ciudadanos nativos sobre los inmigrantes y propensa a teorías conspirativas. Según él, la inmigración genera desempleo.

También argumenta que los dos partidos no ofrecen una diferencia suficiente en cuanto a políticas sobre materias de "guerra y finanzas". "Eso no es una democracia. Es un Estado de partido único disfrazado de democracia, y hay que acabar con él. Va a haber un tercer partido, y haré todo lo posible para que eso suceda", declaró.

Quema de naves con Trump

Carlson acompañó con frecuencia a Donald Trump durante su campaña presidencial de 2024 y le instó a elegir a JD Vance (entonces senador por Ohio) como su compañero de fórmula.

Sin embargo, rompió radicalmente con el presidente después de que Estados Unidos iniciara la guerra con Irán a finales de febrero. Declaró que Trump estaba violando una promesa clave de su campaña: evitar conflictos en el extranjero.

Donald Trump en una entrevista en 'Tucker Carlson Tonight' de Fox News en 2020 Europa Press

Carlson fue despedido de Fox News después de que la cadena accediera a pagar 787,5 millones de dólares (unos 737 millones de euros) como multa en un caso de difusión de desinformación sobre las elecciones de 2020.

En abril, Carlson afirmó sentirse "atormentado" por su apoyo anterior al presidente. Dice que no ha hablado con Trump desde el inicio del conflicto. "No me interesa hablar con él".

En el pasado, la relación entre Carlson y Trump se había restablecido tras periodos turbulentos. En un mensaje de texto revelado por una demanda por difamación presentada por Dominion Voting Systems, Carlson escribió: "Lo odio con pasión".

Antes de ser despedido, fue el presentador más popular de la cadena en el horario de máxima audiencia. Su programa era prácticamente de visión obligatoria para los votantes conservadores durante el primer mandato de Trump.

Las frecuentes y contundentes críticas públicas de Carlson al presidente han generado especulaciones sobre una posible candidatura a un cargo público. Sin embargo, el expresentador no contempla esa posibilidad e insiste en que no se ve a sí mismo como un competidor de Trump.

"No soy político, eso es seguro", afirmó en la entrevista. "No soy rival de Trump por el poder. No tengo poder. Soy alguien que conoce bien a Trump desde hace mucho tiempo".