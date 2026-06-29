Horror en Suiza: miles de niños a cargo de la ONG Tierra de Hombres fueron usados en experimentos médicos ilegales

Las revelaciones han provocado una ofensiva política en Suiza para exigir responsabilidades, acceso a historiales y posibles reparaciones para las víctimas.

Además, cerca de 6.000 niños con malformaciones cardíacas fueron operados experimentalmente en Ginebra, resultando en al menos seis muertes.

A los menores, muchos destinados a adopción, se les extrajeron muestras de sangre y jugo gástrico para pruebas farmacológicas y fueron puestos en cuarentena sin base legal.

Unos 2.000 niños acogidos por la ONG Tierra de Hombres en Suiza fueron sometidos a experimentos médicos ilegales entre 1964 y 1979.

Unos 2.000 niños acogidos en Suiza por la ONG Tierra de Hombres fueron utilizados como cobayas en experimentos médicos entre 1964 y 1979, según investigaciones periodísticas de las que se ha hecho eco la televisión nacional RTS.

Estos reportajes, publicados primero en el diario Beobachter y esta semana en otro periódico suizo, Le Temps, revelan que estos menores destinados a adopción en los años 60 y 70 fueron puestos ilegalmente en cuarentena en hospitales a su llegada a Suiza.

Una vez allí, se les extrajeron muestras de sangre y jugo gástrico en el marco de pruebas relacionadas con antibióticos.



Además, otros 6.000 niños con malformaciones cardíacas fueron confiados a un cirujano del Hospital Cantonal de Ginebra que los utilizó para perfeccionar sus intervenciones de cirugía a corazón abierto. Al menos seis de estos niños fallecieron en el verano de 1979, indicó RTS.

El diario Le Temps Suisse detalla que la historia de la adopción internacional en Suiza aún oculta secretos escalofriantes. Si bien el país lleva años intentando esclarecer los abusos de su pasado administrativo, la impactante investigación realizada por la revista Beobachter en primavera de 2026 reveló prácticas médicas y farmacéuticas sumamente graves y abusivas.

Edmond Kaiser en su oficina en1995 Markus Schweizer Wikimedia Commons

En el centro del escándalo se encuentra la organización humanitaria Tierra de Hombres y su carismático fundador, Edmond Kaiser. Se sospecha que la organización de ayuda humanitaria puso sistemáticamente en cuarentena a estos bebés y niños pequeños a su llegada a territorio suizo, sin tener en cuenta su estado de salud real.

Usados en prácticas médicas

Tal y cómo corroboran investigaciones científicas recientes, incluido un estudio de 2024 de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW) encargado por el Consejo Federal, estas cuarentenas carecían de fundamento legal.

La ley exigía que fueran ordenadas formalmente por los funcionarios médicos cantonales competentes. Sin embargo, estos funcionarios nunca intervinieron.

Se alega que estas prolongadas estancias en aislamiento en más de diez hospitales de la Suiza francófona sirvieron de tapadera para someter a los niños a exámenes invasivos y médicamente injustificados.

Integrados en protocolos de investigación y ensayos farmacológicos para la industria, se recolectaron fluidos corporales de estos bebés para probar la eficacia de los antibióticos en el laboratorio. Sin embargo, esta dramática realidad estuvo a punto de pasar desapercibida en aquel momento.

Ya el 1 de julio de 1978, el periódico Anandabazar Patrika, publicado en Calcuta, había expresado en su portada su preocupación por el destino de estos niños indios "enviados a Suiza para servir como sujetos de pruebas farmacéuticas", lo que provocó pánico en la embajada suiza en la India. Berna, no obstante, no tomó ninguna medida.

Trágicas cirugías cardíacas

Las secciones de Ginebra y Valais de la investigación han revelado otro abuso, esta vez relacionado con la cirugía. Un acuerdo informal entre Edmond Kaiser y el renombrado cirujano cardíaco ginebrino Charles Hahn propició el traslado a Suiza de casi 6.000 niños con cardiopatías procedentes de zonas de crisis, principalmente Vietnam y Marruecos.

La investigación revela que Tierra de Hombres buscaba activamente estas patologías en el extranjero para obtener material para las cirugías a corazón abierto del profesor Hahn, que utilizaba para reforzar su experiencia y publicar sus investigaciones.

Fotografía de Edmond Kaiser entre 1975 y 1990 Erling_Mandelmann Wikimedia Commons

Esta práctica tuvo como resultado una alarmante tasa de mortalidad. Durante el verano de 1979, al menos seis niños fallecieron en el Hospital Universitario de Ginebra tras estas operaciones experimentales, lo que llevó a entrar en pánico al entonces director del hogar infantil Massongex en Valais, donde residían.

Ofensiva política

Ante estas impactantes revelaciones, el organismo PACH (Niños bajo Tutela y Adoptados en Suiza) expresó su consternación y ofreció su pleno apoyo a una ofensiva política en tres frentes lanzada en junio de 2026 para exigir responsabilidades a las autoridades.

A nivel federal, Barbara Gysi, miembro socialdemócrata del Consejo Nacional por St. Gallen, presentó una pregunta parlamentaria instando al Consejo Federal a tomar una postura.

Preguntó si Berna está dispuesta a apoyar nuevas investigaciones independientes, garantizar el acceso pleno y gratuito a los historiales médicos de las víctimas, ahora adultas, y qué reparaciones, financieras o simbólicas, está considerando la Confederación.

En el cantón de Vaud, la diputada Oriane Sarrasin ha interpelado al Consejo de Estado de Vaud. Su consulta se centra específicamente en el Hospital Saint-Loup de La Sarraz, donde se trató a numerosos bebés dados de alta como 'sanos'.

Se interesó si el médico cantonal de la época estaba al tanto de estas prácticas y exige saber qué registros se conservan en el cantón.

En el cantón de Ginebra, el diputado Matthieu Jotterand presentó una pregunta escrita similar dirigida al papel de las autoridades ginebrinas, el Hospital Infantil y el Hospital de la Tour en Meyrin.

"El tema del abuso infantil y la necesidad imperiosa de reparación son temas muy debatidos en la Suiza de habla alemana, donde la discusión es mucho más intensa y emotiva. En la Suiza de habla francesa, esta parte de nuestra historia aún no había cobrado protagonismo", añadió la diputada de Vaud, Oriane Sarrasin.

Para las organizaciones de apoyo y las víctimas, que ahora expresan su indignación ante lo que denominan "trata de personas", el problema va más allá de la mera verdad histórica.

Se trata de un imperativo de justicia y reparación hacia los adultos cuyos cuerpos fueron utilizados como laboratorios médicos sin su conocimiento.