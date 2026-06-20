Londres es una ciudad segura y con los brazos abiertos

El alcalde denuncia campañas de desinformación en redes sociales que intentan mostrar a Londres como peligrosa, y lanza iniciativas para combatirlas.

Londres destaca por su seguridad, registrando la tasa de homicidios per cápita más baja desde que hay registros, inferior a la de otras grandes capitales europeas.

La ciudad es altamente multicultural, con casi diez millones de habitantes y más de 300 idiomas hablados en sus calles.

Londres ha recibido el Premio Mundial Lee Kuan Yew, considerado el 'Nobel' de las ciudades, por sus políticas de desarrollo urbano.

Esta semana, asistí en Singapur a la Cumbre Mundial de Ciudades junto con representantes de más de 250 ciudades de todo el mundo, como Madrid, Bilbao, Valencia o Granada. Estuve allí porque, este año Londres ha ganado por primera vez el Premio Mundial Lee Kuan Yew.

Este reconocimiento es el equivalente al premio Nobel para una ciudad. Formalmente, la decisión del comité internacional independiente de otorgar este prestigioso premio a Londres es un testimonio del asombroso éxito de nuestras políticas de desarrollo urbano durante la última década.

Para los londinenses, sin embargo, confirma una verdad más fundamental, una verdad que quienes inundan las redes de desinformación sobre nuestra ciudad preferirían que no supieras: hoy, la gran capital británica es más grande que nunca.

Londres acoge a casi diez millones de personas y, además del inglés, más de 300 idiomas se escuchan en nuestras calles. Es una metrópoli moderna y multicultural, como saben los aproximadamente 200.000 españoles que han hecho de ella su hogar.

Este año, la revista Time Out nombró Londres la mejor ciudad del mundo en cuanto a cultura. Si ves lo que está pasando aquí este verano, no es ninguna sorpresa.

Nuestros estadios y parques acogerán a algunos de los nombres más importantes de la música, desde Bad Bunny y Bruno Mars hasta Ariana Grande y Harry Styles. En las calles de Londres, los visitantes encontrarán una deslumbrante variedad de comida, moda y música, todo ello influenciado por nuestra extraordinaria diversidad.

Y en nuestros famosos museos gratuitos, podrán pasar horas contemplando algunas de las mejores obras de arte del mundo.

Sadiq Khan, alcalde de Londres.

La capital británica ofrece a los turistas algo realmente único: una ciudad con más de dos mil años de historia que nunca ha dejado de mirar hacia adelante. Con una selección excepcional de universidades líderes mundiales, también es un destino de referencia para las mentes más brillantes de todo el mundo.

Cada año, nuestra ciudad acoge a decenas de miles de estudiantes internacionales, incluidos de países como China, Estados Unidos, España, India y Pakistán. Muchos de ellos eligen quedarse y comenzar sus carreras en Londres, formando parte de una increíble base de talento que está impulsando nuestra economía a nuevas alturas.

Hoy en día, Londres no solo alberga uno de los dos principales centros financieros del mundo, sino que también presume, con diferencia, del mayor sector tecnológico de cualquier ciudad europea, con más de 12.000 millones de dólares (11.236 millones de euros) en inversiones desde principios de 2026.

Recientemente compartí las causas del éxito de Londres con otros alcaldes de todo el mundo en la conferencia Bloomberg CityLab que tuvo lugar en Madrid en abril.

Si quieres cambiar el mundo, Londres es el lugar para hacerlo. Nuestra ciudad es el hogar natural para soñadores inquietos, ofreciéndoles una rica experiencia cultural y una calidad de vida que simplemente no podrían encontrar en ningún otro lugar.

Desde que la abrimos hace cinco años, la línea ferroviaria de alta tecnología Elizabeth ha facilitado mucho el viaje por nuestra ciudad. También hemos transformado zonas como Stratford y King's Cross, pasando de lugares olvidados a centros culturales y comerciales.

La peatonalización de la mundialmente famosa Oxford Street este año llevará la transformación de la capital un paso más allá, convirtiendo la calle principal más famosa del Reino Unido en un hermoso espacio público tanto para residentes como para visitantes.

Londres está en ascenso. Eso solo hace que sea más raro que tanta gente en las redes quiera transmitir lo contrario. Las investigaciones muestran que las narrativas hostiles online que describen Londres como peligrosa o en declive han aumentado entre un 150-200 % en los últimos dos años.

En plataformas como X se ha vuelto normal ver Londres retratada como una “ciudad caída”: una sociedad distópica donde el crimen está fuera de control y la decencia básica prácticamente ha desaparecido.

La realidad, por supuesto, es justo lo contrario. La tasa de homicidios per cápita de Londres es la más baja desde que hay registros, inferior a la de Berlín, Bruselas, Milán, París y Roma.

A raíz de las intervenciones concertadas por parte de la policía, en el último año ha habido 14.000 robos menos de teléfonos móviles en comparación con el año anterior. Tras la Conferencia Internacional sobre Robo de Teléfonos Móviles de este año, ciudades de todo el mundo están aprendiendo ahora de nuestro éxito.

Londres a vista de dron. REUTERS

Por supuesto que hay más cosas por hacer para asegurarnos de que todos en nuestra ciudad estén seguros y se sientan seguros, pero estas estadísticas no mienten.

¿Por qué, entonces, tanta gente insiste en difundir desinformación sobre Londres? La respuesta a esa pregunta, creo, reside en los valores que representa nuestra ciudad.

Los londinenses creen que la diversidad es una fortaleza que hay que celebrar, no una debilidad que hay que ocultar.

Nuestra investigación muestra que muchas de las mentiras que lees sobre Londres en las redes sociales están impulsadas por actores hostiles opuestos a nuestros valores, incluidos estados extranjeros.

No soportan el éxito de nuestra ciudad porque demuestra que (ante el miedo y la división) la esperanza y la unidad siempre ganarán.

Y la desinformación que están difundiendo se está amplificando por redes coordinadas de bots que usan IA para publicar tantos mensajes como sea posible, en un intento desesperado de destrozar nuestra reputación.

Esta semana en Singapur he lanzado una nueva campaña para combatir las falsedades que se comparten sobre Londres en redes.

Pero también quería recurrir a las páginas de este medio para deciros directamente lo que los bots no harán: en nuestra ciudad diversa y dinámica, siempre habrá un lugar para vosotros.

La próxima vez que leas algo negativo sobre Londres, quiero que lo recuerdes (y que cuestiones por qué alguien podría intentar mostrar una imagen distorsionada de nuestra ciudad).

Tanto si eres un turista curioso por los castillos, los reyes o el té, un estudiante listo para arrancar tu carrera o un inversor que busca apostar por la próxima gran novedad, recuerda: Londres es una de las megaciudades más seguras del mundo, y estamos listos para recibirte con los brazos abiertos.