Andy Burnham, el camaleónico alcalde de Mánchester que pide paso (por tercera vez) para gobernar en Downing Street

Las claves

Las claves Generado con IA Andy Burnham, actual alcalde de Mánchester, aspira por tercera vez a ser Primer Ministro británico. Ha servido a tres líderes laboristas y es visto como un político camaleónico por adaptar su discurso al electorado. Aunque fue defensor de permanecer en la UE, ha moderado su postura sobre el Brexit en circunscripciones favorables a la salida. Muchos consideran que Burnham es el único capaz de frenar el avance del populista Nigel Farage.

Andy Burnham podría ser el próximo Primer Ministro británico. Si lo logra, sería el séptimo desde el referéndum del Brexit, hace ya diez años. Quiénes lo conocen lo describen como alguien cercano y optimista. La antítesis de Keir Starmer.

Licenciado en Filología inglesa, el alcalde de Mánchester ha servido a tres líderes laboristas: estuvo con Tony Blair, con Gordon Brown y con Jeremy Corbyn. Para algunos, esto es experiencia; otros, creen que es un político demasiado camaleónico.

Tras ganar el escaño en la circunscripción de Makerfield, aspira ahora a presentarse por tercera vez hacia Downing Street.

Su posición sobre el Brexit no está del todo clara: hizo campaña por permanecer en la Unión Europea incluso defendió volver algún día, pero rebajó ese discurso al presentarse por Makerfield, una circunscripción favorable a la salida.

Otra pista más de cómo adapta sus discursos al electorado.

Muchos lo ven como el único capaz de frenar el avance del populista Nigel Farage.