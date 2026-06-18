Los drones ucranianos desatan el caos e inundan Moscú de humo negro: el ataque a una refinería deja 16 heridos

Las claves

Las claves Generado con IA Un ataque ucraniano con drones a la refinería de Moscú ha dejado 16 heridos y provocado grandes incendios en varias zonas de la instalación. El ataque, el segundo en una semana contra la misma refinería, fue calificado por Zelenski como una respuesta a los bombardeos rusos sobre Kiev. Las fuerzas rusas derribaron más de 190 drones ucranianos en la zona, en el mayor ataque de este tipo sufrido por Moscú en dos años. Kiev ha incrementado el uso de drones de largo alcance, logrando golpear objetivos clave en Rusia y en territorios ocupados, mientras Rusia continúa sus ataques sobre Ucrania.

La principal refinería de Moscú ha sufrido un segundo ataque por parte de las fuerzas armadas ucranianas, según ha informado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski este jueves desde Bruselas en su cuenta de X.

El ataque ha dejado 16 heridos, según ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.

“La pasada noche, nuestras acciones de larga distancia alcanzaron de nuevo la región de Moscú. Por segunda vez esta semana, ha sido golpeada la refinería de petróleo de Moscú”, escribió en la red social.

El presidente llegó anoche a la capital de la UE procedente de Évian, la localidad francesa donde participó en la cumbre del G7, para reunirse con los dirigentes belgas y con los máximos representantes de la OTAN.

Zelenski publicó con su mensaje de X un vídeo que muestra la refinería en llamas y cubierta por una gran capa de humo. El ataque se ha dado en el distrito de Kapotnya, una zona ampliamente poblada y cuya refinería abastece a toda la capital.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Además, el Estado Mayor ucraniano dice haber registrado cinco incendios distintos en las instalaciones de la refinería. En concreto están en llamas varias unidades de procesamiento de petróleo y una zona de almacenamiento.

Según fuentes consultadas por Reuters, un ataque con drones perpetrado el martes contra la refinería de Moscú ya había paralizado las operaciones en el lugar, lo que se suma a los daños generalizados a las instalaciones energéticas rusas.

El presidente ucraniano ha calificado el ataque de "absolutamente justo" ya que es una respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev.



"Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder vuestro Moscú", dijo Zelenski desde Bruselas en un mensaje de voz enviado varios periodistas. En ese mensaje, volvió a pedir al presidente ruso declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra.

Los avances de Ucrania

En las primeras fases de la guerra, Moscú era inalcanzable para las fuerzas ucranianas. Sin embargo, ahora la capital se ha convertido en un objetivo habitual de los ataques ucranianos gracias al desarrollo por parte de Kiev de drones de larga distancia que los rusos no pueden interceptar.

Con esta mejora de sus capacidades, Kiev está cambiando el rumbo de la guerra a su favor, tras años en los que las fuerzas rusas lograron avances lentos pero implacables en el campo de batalla.

En este ataque, las defensas rusas abatieron durante la madrugada 60 drones ucranianos que iban dirigidos contra el polígono industrial donde se encuentra la refinería, según dijo el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que también reconoció que varios de ellos lograron alcanzarla.



El alcalde cifró en más de 190 los drones ucranianos que fueron derribados durante la noche cuando se dirigían hacia objetivos en Moscú, lo que convierte el ataque de las primeras horas de este jueves en el de más magnitud sufrido por Moscú en dos años, según la agencia rusa TASS.

Footage of a Ukrainian strike drone slamming into an already burning Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/6i7oR2Spy3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Zelenski informó asimismo en su mensaje de X que otros objetivos no especificados fueron golpeados esta madrugada por drones ucranianos en la región de Rostov del sur de Rusia y en los territorios que las fuerzas rusas ocupan en Ucrania.



Según el Estado Mayor ucraniano, la infraestructura alcanzada en Rostov es el depósito de petróleo de la localidad de Gukovo.



Entre los objetivos golpeados en los territorios ocupados el Estado Mayor menciona un puente en Donetsk y otro en la península de Crimea.



Además, también han sido atacados depósitos de combustible en Mariúpol y Piatipilia, en Donetsk, y un centro de logística y almacenamiento ruso en esa misma región.

Rusia sigue atacando

Mientras los ataques ucranianos se sucedían en la capital rusa, también se escuchaban explosiones en Kiev mientras se emitían alertas de ataques aéreos para la mayor parte del territorio de Ucrania.

"El enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Manténganse en lugares seguros hasta que termine la alerta de ataque aéreo!", declaró Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en un mensaje de Telegram a primera hora del jueves, sin dar más detalles.

Estos ataques dejaron un muerto, según las autoridades de Sumy, ciudad situada en el noreste de Ucrania, informaron de que una persona murió en un ataque con drones.

Y no ha sido solo este jueves. A principios de esta semana, un importante ataque ruso contra Kiev dañó un monasterio medieval que simboliza el patrimonio espiritual y cultural de Ucrania, lo que provocó la condena de los líderes europeos. Ante los reproches, Putin negó haberlo atacado.

Y con la condena internacional, Zelenski no ha perdido el tiempo y ha emprendido una ofensiva diplomática para aumentar la presión sobre Rusia con el objetivo de poder negociar el fin de la guerra.

Sin embargo, Moscú no parece ceder. Los rusos afirman que Ucrania está perdiendo terreno y exigen a Kiev que ceda territorio adicional antes de entablar conversaciones de paz.

Por su parte, Ucrania asegura que, por primera vez desde 2023, está ganando terreno en el frente, utilizando drones de alcance medio para cortar las líneas de suministro y drones de largo alcance para infligir daño a la retaguardia rusa.