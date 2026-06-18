Los jubilados británicos contra los que disparó una fragata rusa acusan a Londres de ignorar su versión: "Quieren silenciarlo"

Las autoridades británicas y rusas ofrecen versiones opuestas: Moscú afirma que actuaron para evitar una colisión, mientras Londres lo califica de "incidente náutico" sin mayor gravedad.

La pareja niega cualquier maniobra peligrosa y sostiene que la fragata rusa no se comunicó correctamente ni disparó bengalas de aviso.

Los jubilados británicos acusan al Ministerio de Defensa del Reino Unido de intentar silenciar el incidente y restarle importancia por motivos políticos.

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra el velero británico Bright Future, tripulado por Jane y Alan Kelvey, en el Canal de la Mancha.

La mañana del pasado martes, Jane y Alan Kelvey, de 68 y 70 años, navegaban por el Canal de La Mancha en su velero Bright Future, de 12 metros de eslora, desde Hampshire hacia Francia. El Almirante Grigorovich, una fragata rusa de 125 metros, realizó disparos de advertencia.

Los jubilados se encontraban a 32 kilómetros náuticos al sur de la Isla de Wight cuando se aproximaron a 500 metros del buque de guerra y escucharon los disparos.

El incidente se produce días después de que el Smyrtos, un petrolero clandestino que transportaba petróleo ruso sujeto a sanciones, fuera abordado e incautado por la Marina Real en el Canal de la Mancha.

La pareja afirma que las autoridades británicas quieren restarle importancia al incidente por temor a que resulte "incendiario". Aseguran que el Ministerio de Defensa quiere "silenciar" el incidente.

"Ruta peligrosa"

El Ministerio de Defensa ruso acusó a la pareja de seguir una "ruta peligrosa". Afirmó que se habían disparado bengalas en un intento de establecer contacto.

Sin embargo, los Kelvey acusaron al Almirante Grigorovich de imprudencia. Sostienen que no se comunicó con ellos por radio, que los dos barcos no estaban en rumbo de colisión y que desconocían que el Grigorovich fuera un buque militar porque no transmitía su posición GPS.

Las condiciones eran buenas y la pareja tenía las velas izadas. "Simplemente estábamos en nuestro rumbo, sin meternos con nadie", insisten.

Sobre si había peligro de colisión, respondieron: "Absolutamente no. Lo vimos a kilómetros de distancia. Simplemente seguimos nuestro rumbo. Y como velero navegando a vela, tenemos preferencia de paso. Ellos no mostraban ninguna señal de estar en apuros".

La pareja solo se percató del origen del barco cuando vio el alfabeto cirílico en el costado de la embarcación.

‘it wasn't an incident until the gunfire started’



Jane & Alan Kelvey, the British couple on their yacht who faced warning shots from a Russian warship in the Channel said the shots were ‘unecessaey’ & the whole experience was ‘surreal’



I’ll be honest I told them they were… pic.twitter.com/2DDKJr778W — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) June 16, 2026

Bengalas y bocina

La pareja afirma también que el Grigorovich no disparó bengalas para advertirles del peligro. Añadieron que la visibilidad había sido "razonable". Tras avistar el buque, planearon pasarlo por estribor, manteniendo una distancia de 500 metros.

Pero cuando el buque de guerra hizo sonar su bocina cinco veces, cambiaron de rumbo dos grados para intentar aumentar la distancia.

"No estábamos en rumbo de colisión de ninguna manera... no hicimos nada malo", declaró la pareja a GB News. "Seguimos todas las normas de prevención de colisiones... la distancia mínima a la que nos acercamos fue de 500 metros... y en cuanto oímos los disparos, encendimos los motores".

Imagen del buque ruso Admiral Grigorovich Reuters

"No pensamos que nuestra seguridad corriera peligro. Pero sin duda fue inusual. Mientras nos alejábamos, nos preguntábamos: '¿Qué demonios acaba de pasar?'"

Una lancha de la Real Marina Británica visitó el yate para recabar información sobre el incidente, y los Kelvey continuaron su viaje hacia Cherburgo, Francia. "Estamos destrozados. Nos alegra que haya terminado", añaden.

Versión oficial británica y rusa

Este miércoles, el primer ministro briánico Keir Starmer declaró que los disparos fueron "temerarios", pero no "siniestros".

"Lo comentamos ayer aquí en la cumbre del G7, así que debemos estar alerta, pero el incidente en el Canal de la Mancha... según la evaluación del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se trató en realidad de un buque de guerra a la deriva, y no de algo más siniestro", añadió.

El primer ministro británico Keir Starmer en la reunión G7 Isabel Infantes EuropaPress

Fuentes militares británicas restaron importancia al encuentro, calificándolo de "incidente náutico" en lugar de una escalada por parte de Rusia, sugiriendo que la culpa fue del yate de recreo.

Subrayaron que realizar disparos de advertencia es un procedimiento estándar para los buques de guerra que se sienten vulnerables ante un posible riesgo de colisión.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que, "tras reducir la distancia a 150 metros, el comandante de la fragata decidió disparar preventivamente contra la trayectoria de la embarcación con armas ligeras".

"La tripulación de la fragata Admiral Grigorovich actuó en estricta conformidad con las normas marítimas internacionales y tomó todas las medidas necesarias para evitar el incidente", concluyen.

Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró: "Tras los intentos de contacto con una embarcación británica en el Canal de la Mancha, el Grigorovich realizó disparos de advertencia. Estos no iban dirigidos a la embarcación, sino que se realizaron para evitar una posible colisión".

"Consideramos que se trata de un incidente aislado y no está relacionado con la interceptación del Smyrtos por parte del Reino Unido este fin de semana".

El Admiral Grigorovich, uno de los buques de la Flota del Mar Negro de Vladimir Putin, ha permanecido cerca de aguas británicas durante varias semanas. Se ha observado al buque escoltando petroleros clandestinos y merodeando cerca de un parque eólico frente a la costa de Suffolk.