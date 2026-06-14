Finaliza la campaña más polarizada de Colombia: De la Espriella aventaja a Cepeda por 8 puntos en los sondeos

Las claves

Las claves Generado con IA La campaña presidencial en Colombia finaliza marcada por una profunda polarización y tensión institucional. Abelardo de la Espriella lidera las encuestas con una ventaja de 8 puntos sobre Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta. La suspensión de Gustavo Petro como presidente y los cruces de acusaciones han elevado la hostilidad en la contienda. El centro político ha desaparecido, dejando a los votantes ante la decisión de avanzar hacia la derecha conservadora o la izquierda.

Colombia ha cerrado de manera oficial la campaña electoral de cara a la crucial segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Lo hace en un clima de tensión institucional sin precedentes y con un electorado profundamente fracturado.

Las últimas encuestas de AtlasIntel y Guarumo favorecen a la oposición: el derechista Abelardo de la Espriella lidera con un 52,6%, logrando una ventaja de ocho puntos frente al oficialista Iván Cepeda.

Esta última fase de la contienda ha estado marcada por una hostilidad verbal constante y un choque de modelos de país diametralmente opuestos.

Cepeda, respaldado por el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, ha enfocado sus esfuerzos en defender la continuidad de las reformas sociales y los diálogos de paz.

Por su parte, De la Espriella, bajo las banderas del movimiento Salvadores de la Patria, ha capitalizado el descontento hacia el Gobierno con un discurso centrado en la mano dura y la seguridad.

La campaña llegó a su punto de máxima ebullición en los últimos días tras conocerse una polémica orden de suspensión contra el presidente Petro por su presunta participación en política a favor de Cepeda.

Aunque la medida carecía de viabilidad jurídica inmediata al recaer dicha facultad exclusivamente en el Senado, el hecho desató acusaciones cruzadas de "golpe de Estado" y "autoatentados" que empañaron el tramo final de la carrera hacia la Casa de Nariño.

Los ataques personales en redes sociales también eclipsaron el debate de propuestas.

Cepeda elevó la presión al denunciar penalmente a su rival ante la Corte Penal Internacional por supuestos vínculos históricos con el paramilitarismo, mientras que De la Espriella contraatacó tildando al senador izquierdista de ser un "colaborador de delincuentes".

Con el cierre de los actos públicos y la prohibición legal de difundir nuevos sondeos, el país entra en una tensa semana de reflexión.

El centro político ha quedado prácticamente disuelto en el mapa geográfico, dejando a los colombianos ante la disyuntiva de radicalizar el giro a la izquierda o dar un viraje absoluto hacia la derecha conservadora.

Con solo un 2,6 % de voto en blanco reportado en las encuestas, la movilización de los indecisos y el control de las garantías en las mesas electorales serán determinantes para definir el rumbo de Colombia el próximo domingo.