Magyar celebra que Ucrania reconozca los derechos políticos y lingüísticos de la minoría húngara: "Orbán no fue capaz"

El primer ministro Péter Magyar en la sesión de inauguración del nuevo parlamento de Hungría Leonhard Foeger Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Hungría y Ucrania han alcanzado un acuerdo para ampliar los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara en Ucrania. El acuerdo contempla que la administración escolar, los certificados y exámenes puedan realizarse en húngaro para la minoría magiar de unas 100.000 personas. El gobierno de Magyar condiciona su apoyo a la apertura de negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE a que estos compromisos se reflejen en un plan de acción. Magyar destacó la importancia de preservar los derechos de la minoría húngara y reafirmó la unidad nacional durante el aniversario del Tratado de Trianón.

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este miércoles que cerró con la vecina Ucrania un acuerdo sobre una ampliación de los derechos de la minoría magiar en ese país, lo que allana el camino para un visto bueno de Budapest a iniciar negociaciones de adhesión a la UE con Kiev.



"Hemos alcanzado un acuerdo integral con Ucrania sobre la ampliación de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara de unas 100.000 personas que vive allí", aseguró Magyar, ganador de las elecciones del pasado 12 de abril en un video de Facebook.

La administración escolar se llevará a cabo en húngaro. Los certificados y títulos también se podrán expedir en húngaro y en el futuro también podrán realizar el examen de bachillerato de lengua y literatura húngaras.

Ucrania también garantizó que las escuelas se mantendrían incluso con un número bajo de matrículas.



"Los compromisos asumidos por Ucrania también se reflejarán en el plan de acción que el país ha presentado ante la UE. Si esto se materializa, el gobierno húngaro dará su visto bueno a la apertura del primer grupo de capítulos de negociación relativos a la adhesión de Ucrania", anunció Magyar.

Al mismo tiempo, los embajadores de los países miembros de la UE en Bruselas iniciaron este miércoles los preparativos para abrir justo ese primer bloque de las negociaciones.



La posición común para abrir el primer bloque temático para las negociaciones con ambos países debe ser ahora formalmente adoptada por los Veintisiete la próxima semana.



El objetivo es iniciar formalmente esos contactos en dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo, explicaron fuentes comunitarias en Bruselas.



En todo caso, Magyar matizó que su Ejecutivo "sigue sin apoyar unas negociaciones aceleradas para la adhesión de Ucrania a la UE".



"Si Ucrania logra cerrar los 33 capítulos de adhesión dentro de 10 o 15 años, nuestro país celebrará un referéndum vinculante sobre esta cuestión", concluyó el primer ministro húngaro en el video colgado en Facebook.

El Gobierno de Orbán, considerado como el principal aliado de Rusia en la UE, había rechazado con vehemencia cualquier intento de integrar Ucrania en el bloque comunitario.

Declaraciones de unidad

Hoy, en el 106.º aniversario del Tratado de Trianón de 1920 (en el cual Hungría perdió dos tercios de su territorio), Magyar pronunció un discurso delante del Parlamento.

"Todo aquel que se declara húngaro, piensa como húngaro, sueña como húngaro y ama ser húngaro es húngaro", dijo el primer ministro húngaro tras la ceremonia.

Péter Magyar pronuncia su discurso el día de conmemoración del Tratado de Trianón

"Debemos construir un país donde no solo amemos a nuestra patria, sino que nuestra patria también nos ame. No hay húngaros mejores ni peores, solo hay húngaros".

"Todos tienen derecho a usar nuestra querida lengua materna. Por eso me complace anunciar que gracias al acuerdo que hemos conseguido recientemente con Ucrania, la minoría húngara de Transcarpatia recuperará los derechos que siempre les han pertenecido", recalcó Magyar.