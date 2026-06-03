Putin recrudece los ataques en Ucrania mientras ofrece paz a cambio de territorio en su intento de salir del conflicto

Los analistas consideran que el objetivo de tomar todo Donetsk es ahora la principal condición de Putin para negociar, aunque advierten que esto podría ser una táctica para rearmarse y atacar de nuevo.

Ataques ucranianos con drones están afectando gravemente la logística rusa en el corredor terrestre hacia Crimea, provocando escasez de combustible en la península.

Putin ofrece negociar la paz a cambio de territorio ucraniano, mientras la presión militar, económica y social sobre Rusia crece y los avances en el frente se estancan.

Rusia ha intensificado los ataques con misiles y drones sobre Ucrania, causando al menos 18 muertos y más de 100 heridos, como respuesta a supuestos actos terroristas en territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso ha calificado su ataque nocturno masivo contra Ucrania del martes, que ha causado al menos 18 muertos y más de 100 heridos, como una respuesta a lo que denomina "actos terroristas" contra objetivos dentro de Rusia.

Funcionarios europeos atribuyen no obstante la escalada de la agresión de Moscú a las crecientes dificultades militares y económicas que enfrenta Rusia.

Añadieron que podría ser un intento de forzar la reactivación de las estancadas conversaciones de paz en busca de un acuerdo favorable a los términos de Moscú. Ante el fracaso de sus objetivos bélicos en Ucrania, Putin necesita una salida.

La presión sobre el presidente ruso aumenta para que ponga fin a la guerra. Los avances se estancan, los recursos financieros disminuyen, y los ataques con drones ucranianos son cada vez más frecuentes. Esto exacerba el creciente descontento de la población.

Rusia ha amenazado con intensificar los bombardeos sobre Kiev, advirtiendo a los funcionarios occidentales que deben abandonar la capital ucraniana.

Ataque a Kiev Reuters

La noche del martes, lanzó otra intensa andanada de misiles balísticos y drones contra la ciudad, causando la muerte de al menos cuatro personas y dejando decenas de heridos al impactar varios edificios residenciales.

También bombardeó la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, donde murieron al menos nueve personas.

El viernes, el expresidente ruso Dimitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, restó importancia a la indignación europea por el impacto de un dron ruso contra un apartamento en Rumania, miembro de la OTAN.

Calificó el incidente como "solo la primera señal de alerta". "Ciudadanos de los países de la UE, deben comprender que sus autoridades han entrado unilateralmente en guerra con Rusia", publicó Medvedev en X.

"Así que manténganse en alerta y no se sorprendan por nada", terminaba el mensaje. "La tranquilidad ha terminado".

Citizens of EU countries, You should realize your authorities have unilaterally entered into a war with Russia. So be vigilant and don't be surprised by anything. The peaceful sleep is over. But you know who to ask why! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 29, 2026

Un análisis reciente publicado en una de las principales revistas rusas de política exterior, Russia in Global Affairs, afirmaba que los objetivos bélicos de Putin eran ahora inalcanzables.

El análisis de Vasily Kashin, un respetado académico ruso, argumentó que la continua ayuda occidental a Kiev hace imposible que Rusia supere a Ucrania en gasto militar en equipo y tecnología. Añadió que los esfuerzos de movilización ucranianos demuestran ser un contrapeso suficiente.

"La guerra se libra entre adversarios de un nivel similar. Históricamente, este tipo de guerras no suelen llevar a la destrucción total de uno de los bandos".

"Liquidar al régimen antirruso es prácticamente inalcanzable sin una ocupación militar total de todo el país durante un largo período. Para Rusia, esto es técnicamente imposible", escribió Kashin.

Varios altos funcionarios europeos han expresado su preocupación de que Rusia pueda intentar extender su guerra contra Ucrania a Europa, comentarios que Putin desestimó el viernes como "burdas y descaradas mentiras".

En un discurso la semana pasada, el jefe de la agencia de vigilancia electrónica británica, GCHQ, afirmó que el progreso de Moscú en el campo de batalla estaba "retrocediendo".

Al mismo tiempo advertía sobre los esfuerzos rusos por intensificar su guerra híbrida contra Gran Bretaña y otros países europeos.

Denuncian espionaje y sabotajes

Los órganos de seguridad rusos denunciaron este martes una operación de escuchas telefónicas de altos funcionarios rusos llevada a cabo por servicios de inteligencia extranjeros mediante programas maliciosos implantados en dispositivos móviles.



"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha descubierto una operación a gran escala llevada a cabo por servicios de inteligencia extranjeros para implantar y activar programas malignos en dispositivos móviles de altos funcionarios rusos para obtener información sensible", señaló la entidad en su portal oficial.



Según el FSB, este software fue utilizado "para recabar datos, escuchar conversaciones y espiar con audio y vídeo" o incluso datos de geolocalización gracias a las posibilidades técnicas que ofrecen las grandes corporaciones informáticas internacionales.



La agencia subrayó que mediante estos programas malignos los servicios de inteligencia extranjera se apoderaron de informaciones guardadas en los dispositivos de sus víctimas.



"Podemos afirmar que se trató de una operación sofisticada con consecuencias de largo alcance y graves riesgos, que supone la coordinación de varios Estados", indicó.

Al mismo tiempo, los ataques con drones ucranianos de alcance medio están causando graves trastornos en las redes logísticas y las rutas de suministro a lo largo del corredor terrestre clave que conecta Rusia, a través del sur de Ucrania ocupada, con Crimea.

Como consecuencia, ahora se está racionando el combustible en la península, según Sergei Markov, analista afín al Kremlin. Durante el fin de semana se reportaron carestías generalizadas de gasolina.

Forzar una negociación

En las últimas semanas, Rusia ha lanzado oleadas de misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra Ucrania, incluyendo lo que muchos ucranianos calificaron como uno de los peores ataques contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa.

Putin parece seguir creyendo que las fuerzas rusas pueden tomar el territorio restante en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, "en cuestión de meses", añadió el académico, y sobre esa base reanudar las conversaciones para poner fin al conflicto.

La captura de Donetsk se ha convertido en el principal objetivo militar de Putin y en su condición principal para poner fin a la guerra tras el fracaso de su intento de ocupar Kiev y derrocar al gobierno de Zelenski.

Pero analistas rusos y funcionarios europeos afirman que aceptar la retirada ucraniana de esta región simplemente permitiría a Putin rearmarse e intentar posteriormente tomar más territorio.

Tatiana Stanovaya, investigadora principal de la Fundación Carnegie Rusia Eurasia, señaló que los acontecimientos parecen volverse en contra de Rusia.

“La ventaja militar de Rusia está empezando a disiparse y Ucrania está expandiendo el alcance geográfico y la intensidad de sus ataques, mientras que Estados Unidos ha suspendido las negociaciones”, declaró Stanovaya.

“Todo esto genera la sensación de que las cosas no avanzanen la dirección que Putin desea. En gran medida, la escalada es la única forma de responder a una situación que no se puede controlar”.

Jonatan Vseviov, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, advirtió en una publicación en X que el Kremlin estaba intentando aumentar las tensiones con la OTAN “en un último intento de atraer a Occidente a una trampa de negociación, fracturar el apoyo a Ucrania y desviarnos de nuestro rumbo”.

Analistas rusos y un funcionario europeo señalaron que Moscú podría estar utilizando la amenaza de una escalada para intentar persuadir a Estados Unidos de que reanude las conversaciones de paz y presione a Zelenski para abandonar Donetsk.

Presión sobre la economía rusa

La economía rusa se encuentra bajo una presión creciente a pesar del alza de los precios del petróleo a causa de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.

El aumento del gasto militar ruso, sumado a la drástica caída de los ingresos del sector civil debido a la contracción económica provocada por las severas sanciones y las altas tasas de interés, significa que Rusia seguirá acumulando un considerable déficit presupuestario. Asciende a 11 billones de rublos (unos 130.000 millones de euros).

"¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Imprimir dinero? ¿Volveremos a la situación de 1992, cuando los precios subían un 30% cada semana?", preguntó el diputado Valéry Gartung en la Duma, refiriéndose a la hiperinflación que diezmó los ahorros de los rusos a principios de la década de 1990.

A medida que aumentan las bajas rusas, que alcanzan las decenas de miles de muertos y heridos cada mes, a Rusia le cuesta cada vez más reponer sus tropas.

Algunos funcionarios europeos han sugerido que, al ritmo actual de bajas, Rusia podría verse obligada a lanzar una movilización general e impopular tras las elecciones parlamentarias de septiembre.

Otros, sin embargo, opinan que lo más probable es que el Kremlin se vea obligado a suspender su campaña militar, dada su reticencia a emprender una medida tan arriesgada políticamente.

El reclutamiento masivo en otoño de 2022 provocó protestas y la huida de decenas de miles de hombres del país.

“La razón por la que no lo han hecho seguirá siendo la misma por la que no lo harán”, declaró uno de los funcionarios europeos. “Quizás Rusia prefiera suspender la campaña porque no es sostenible para ellos”.

Funcionarios occidentales, durante mucho tiempo pesimistas sobre las posibilidades de Ucrania, perciben un cambio de rumbo en contra de Putin, al menos por ahora.

"Existe la posibilidad de que Rusia se quede sin fuerzas", afirmó Sir Alex Younger, exdirector del Servicio Secreto de Inteligencia británico. "No será expulsada de Ucrania, pero las actividades del ejército ruso se volverán estratégicamente irrelevantes".