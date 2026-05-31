Cinco muertos tras el derrumbe de otra mina en China, días después de que otro accidente dejara casi 90 fallecidos

Los rescatistas trabajan en el lugar tras una explosión de gas en la mina de carbón de Liushenyu. Reuters China

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco personas han muerto tras el derrumbe de una mina ilegal en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada del domingo en el condado de Huize; seis personas fueron rescatadas, solo una con vida. Las autoridades han iniciado una investigación y han hallado túneles sin señalizar, dispositivos de rastreo desaparecidos y puertas falsas en la mina. Este accidente sucede pocos días después de otra explosión mortal en una mina de carbón en Shanxi, que dejó alrededor de 90 fallecidos.

Cinco personas han muerto en China después del derrumbe de una mina ilegal que operaba en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país.

El fatal accidente sucedió alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo en el condado de Huize, en Yunnan, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando a las autoridades locales.

Según este medio, seis personas fueron rescatadas del lugar, aunque solo una con vida, que fue trasladada al hospital, con el estado estable. El mismo medio tampoco especifica cuál era el mineral que se estaba extrayendo.

Ahora, las autoridades han comenzado una investigación para determinar la causa del incidente. En sus primeros hallazgos han encontrado túneles sin señalizar, dispositivos de rastreo desaparecidos y puertas falsas en el yacimiento minero.

No es la primera vez que sucede en este mes. Hace unos días otra explosión dejó alrededor de 90 muertos en una mina de carbón en la provincia norteña de Shanxi.

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