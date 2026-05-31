Muere el preso político nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia después de que EEUU pidiera su liberación

Las claves

Las claves Generado con IA Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu y presidente del partido Yatama, murió bajo custodia en Nicaragua tras más de 970 días de detención. Rivera fue arrestado en 2023 durante una campaña de represión gubernamental y su caso fue denunciado internacionalmente como desaparición forzada. Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos exigieron su liberación, denunciando el trato inhumano a los presos políticos en Nicaragua. La muerte de Rivera se suma a otros siete presos políticos fallecidos bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto de represión y denuncias de crímenes de lesa humanidad.

Tras años de denuncias por desaparición forzosa, sin comunicación y sin información pública, el dirigente indígena en Nicaragua Brooklyn Rivera murió durante la noche del domingo a los 73 años.

El líder miskitu y presidente nacional del partido indígena Yatama, falleció tras más de 970 días de encierro ilegal, en el hospital Fernando Vélez Paiz donde permanecía hospitalizado, según han confirmado desde el centro hospitalario a Confidencial y fuentes de la familia a 100% Noticias.

Rivera llevaba detenido desde el año 2023, cuando fue arrestado por las autoridades de Nicaragua en una campaña de represión gubernamental hacia los disidentes políticos. Internacionalmente se había denunciado su caso como una desaparición forzada.

No se sabía nada de él hasta el pasado miércoles cuando se confirmó su detención en forma de imágenes. En ellas, se mostraba a Rivera postrado en la cama, intubado y claramente desnutrido.

Ante la prueba de su insalubridad, sus familiares, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos denunciaron su estado y exigieron que fuera liberado.

Tal fue la conmoción que desde el Gobierno de los Estados Unidos también pidieron que fuera puesto en libertad junto con todos los presos políticos y condenaron la actuación del régimen.

“Hace tres años, la dictadura de Murillo-Ortega encarceló injustamente a Brooklyn Rivera. Desde entonces, hemos exigido su liberación incondicional", expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

"La dictadura emitió un comunicado a través de sus medios controlados por el Estado solo ahora que Rivera se encuentra en estado crítico, en un intento por ocultar su papel singular en su cruel tratamiento y condición actual”, remataron.

Además, aseguraron que este caso era un ejemplo más del trato "cruel, inhumano y abominable" que sufren los presos políticos en Nicaragua y reiteró su demanda de liberación inmediata para todos los detenidos por motivos políticos.

Los presos políticos en Nicaragua

Con su muerte se cierra un círculo que comenzaba el 29 de septiembre de 2023 con su detención. Ha sido uno de los episodios más cuestionados de la represión en Nicaragua, por el que las autoridades han permanecido en silencio mientras innumerables activistas, líderes indígenas y gobiernos extranjeros denunciaban su desaparición forzada.

No es la primera vez que un preso político fallece bajo custodia de la dictadura. Ha sucedido ya en siete ocasiones. El primero fue Eddy Montes, un preso político de Matagalpa y de nacionalidad nica-estadounidense que fue encarcelado y condenado a 23 años de cárcel por "terrorismo".

Murió casi un año después de ingresar en la cárcel La Modelo. En una de sus celdas fue asesinado el 16 de mayo de 2019 por un oficial penitenciario.

Aun así, tampoco ser liberado es una garantía en Nicaragua. El medio de comunicación nicaragüense Confidencial, que tuvo que salir del país por la represión del régimen, reveló que muchos presos fallecían nada más salir de la cárcel por su estado de salud o en condiciones sospechosas.

No es ninguna sorpresa si se ven los informes elaborados por organizaciones internacionales. La ONU, precisamente, ha advertido en distintas ocasiones del nivel de represión al que se estaban viendo sometidos los ciudadanos de Nicaragua.

Desde la organización, apuntan a que, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el país se ha consolidado como un Estado autoritario donde se ha desmantelado por completo el espacio cívico y la separación de poderes, con varios casos en los que se han detectado "crímenes de lesa humanidad".

En los últimos meses, el régimen ha liberado a varios presos después de recibir presiones de gobiernos y organizaciones internacionales, sobre todo por parte de Estados Unidos, en medio de la cruzada de Donald Trump con varios de los dirigentes de América Latina.

A pesar de los intentos del Gobierno de Ortega por contentar al mandatario, lo cierto es que muchos de los presos fueron liberados bajo condiciones de semilibertad o con la obligación de permanecer en sus casas.

Es más, todavía 47 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, según registra el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.