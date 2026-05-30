La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto que empezó el pasado 28 de febrero. Aunque ambas partes confirman la existencia de un preacuerdo, las versiones acerca de su contenido no coinciden.

Trump anunciaba este viernes que decidiría tras una reunión en la sala de crisis en la Casa Blanca si aceptaba el contenido de un supuesto preacuerdo con Irán para prorrogar 60 días el alto el fuego y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní, el gran escollo en los contactos a lo largo de los tres meses de guerra. Pero la oficina presidencial más tarde se limitaba a confirmar que la reunión había terminado, sin indicar si el republicano había llegado a pronunciarse.

Por su parte, Irán confirmó también este viernes la existencia de ese preacuerdo a través de su agencia Fars, aunque subrayó que el pacto aún debe ser ratificado por las autoridades en Teherán.

Cuba

El cerco se estrecha cada vez más sobre Cuba y el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Donald Trump está decidido a "llevar a cabo el cambio" en este país y, de momento, la población está asfixiada debido al bloqueo petrolero.

La última esperanza para los cubanos, un petrolero ruso, se ha truncado después de que no haya podido llegar a la isla debido a que las autoridades estadounidenses han impedido que llegue al país.