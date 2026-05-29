Kenia frustra el intento de Trump de abrir un centro en el país para estadounidenses expuestos al ébola

Termómetros en la entrada de un centro de tratamiento del ébola en la ciudad de Butembo, al este del Congo. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Superior de Kenia ha bloqueado la instalación de un centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola propuesto por la administración Trump. La jueza Patricia Mande ha prohibido cualquier acuerdo con EE.UU. u otros países para establecer instalaciones de cuarentena o tratamiento de ébola en territorio keniano. El Instituto Katiba denunció falta de transparencia y supervisión parlamentaria en el acuerdo, alertando sobre los riesgos para la salud pública en Kenia. Estados Unidos había ofrecido 13,5 millones de dólares a Kenia y planeaba destinar 112 millones en asistencia bilateral para gestionar la crisis del ébola en la región.

El Tribunal Superior de Kenia ha bloqueado la instalación de un centro de cuarentena para atender a ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero que hayan podido estar expuestos al virus del ébola, en lugar de repatriarlos.

El objetivo de EEUU no era otro que el de "proteger a la población estadounidense" según un comunicado del Departamento de Estado.

La propuesta de la administración de Donald Trump no era otra que la de destinar 13,5 millones de dólares para apoyar a Kenia ante este brote.

Sin embargo, se ha emitido una orden cautelar que "prohíbe a los demandados establecer, poner en funcionamiento o permitir cualquier instalación de exposición al ébola, cuarentena, aislamiento o tratamiento en Kenia".

Así lo ha dictaminado la jueza Patricia Mande en una orden difundida por los medios kenianos.

Una orden que anula cualquier acuerdo que se pudiese haber alcanzado de este tipo tanto con Estados Unidos como con cualquier otro gobierno extranjero.

Además, ha prohibido trasladar o facilitar la entrada a Kenia de personas expuestas o infectadas con el ébola.

Acuerdo sin "responsabilidad"

Esta acción ha venido después de que el Instituto Katiba, una organización no gubernamental que vela por la defensa de la Constitución keniana, presentase una acción judicial para impedir que se llevase a cabo este acuerdo con EEUU.

Para este instituto este pacto se estaba llevando a cabo de una forma que "no es transparente" y que "carece de responsabilidad constitucional y supervisión parlamentaria".

Asimismo se han quejado de que tampoco se ha realizado "una divulgación completa de las implicaciones" de instalar uno de estos centros de cuarentena de ébola en el país con los riesgos para la salud pública que esto conlleva.

"Proteger al pueblo estadounidense"

Lo cierto es que después de conocerse los más de 200 muertos en República Democrática del Congo y de que hayan saltado las alarmas sanitarias por la exposición al virus en África, Estados Unidos ha sido de los primeros en realizar una respuesta inmediata con los países del entorno.

El Departamento de Estado de EEUU ha sido muy claro con sus objetivos que no es otro que el de "proteger a la población estadounidense" y para ello su plan pasa por la inyección de 13,5 millones de euros a Kenia para retener a los estadounidenses que hayan podido estar expuestos en un centro de cuarentena en este país sin repatriarlos para que reciban tratamiento en su país.

Además, Estados Unidos se había comprometido a proporcionar "112 millones de dólares en asistencia bilateral" para que pueda asumirse esta respuesta en la región.

Un apoyo que se fraguó gracias a las conversaciones que mantuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de Kenia, William Ruto. Ambos han tratado de realizar una coordinación bilateral para afrontar esta crisis. Aunque ahora todo ha quedado suspendido.

La preocupación de Estados Unidos era clara: "proteger la salud y seguridad del pueblo estadounidense".

Por eso, ambas administraciones trabajaban "para evitar que el brote de ébola llegase a su territorio", según el comunicado estadounidense.

Esfuerzos coordinados suspendidos

Tras esta orden del Tribunal Superior de Kenia, se han suspendido los esfuerzos que ha estado haciendo hasta el momento la administración de Donald Trump junto con la República Democrática del Congo para "asegurar suministros médicos vitales para Kenia y garantizar la solidez y preparación del sistema de salud".

Así, la "estrecha coordinación" entre Rubio y Ruto para consolidar una "sólida alianza sanitaria" entre ambos países ha fracasado y ahora habrá que ver cómo se enfrentan ambas administraciones a la situación de crisis y cómo "abordan los desafíos de la salud pública" que se atraviesan en esta región debido al brote de ébola activo y con una extrema virulencia y mortalidad.