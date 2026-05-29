Guerra de Irán, en directo | Irán lanza ataques de aviso con misiles a los "buques infractores" en el estrecho de Ormuz
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La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto. Aunque, de momento, parece que el acuerdo para poner fin al conflicto no parece llegar.
El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha asegurado que el "alto al fuego se mantiene", aunque se hayan registrado varios ataques entre ambos países a lo largo de esta semana.
Mientras tanto ambos países intentan llegar a consensuar un texto en común que permita poner fin a esta guerra que empezó el pasado 28 de febrero.
Cuba
El cerco se estrecha cada vez más sobre Cuba y el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Donald Trump está decidido a "llevar a cabo el cambio" en este país y, de momento, la población está asfixiada debido al bloqueo petrolero.
La última esperanza para los cubanos, un petrolero ruso, se ha truncado después de que no haya podido llegar a la isla debido a que las autoridades americanas han impedido que llegue al país.
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Irán lanza misiles contra "buques infractores" en el estrecho de Ormuz
Las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado este viernes disparos de advertencia contra "buques infractores" en el Estrecho de Omuz. Unos ataques que hacen aumentar la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos.
Los medios iraníes han asegurado que "el origen de las explosiones proviene del mar y ha estado relacionado con un intercambio de disparos para advertir a los buques infractores en el Estrecho de Ormuz", según ha recogido la agencia Tasnim, citando un informe del Ejército.
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Estados Unidos asegura que Irán hizo "concesiones significativas" para alcanzar un acuerdo de paz
El vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz.
Aunque ha negado que haya un acuerdo definitivo sobre la mesa, en respuesta a la información publicada horas antes por el portal Axios, que afirmaba que los negociadores estadounidenses habían alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.
Algo que Teherán negó poco después.