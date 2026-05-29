Guerra de Irán, en directo | Irán lanza ataques de aviso con misiles a los "buques infractores" en el estrecho de Ormuz

La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto. Aunque, de momento, parece que el acuerdo para poner fin al conflicto no parece llegar.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha asegurado que el "alto al fuego se mantiene", aunque se hayan registrado varios ataques entre ambos países a lo largo de esta semana.

Mientras tanto ambos países intentan llegar a consensuar un texto en común que permita poner fin a esta guerra que empezó el pasado 28 de febrero.

Cuba

El cerco se estrecha cada vez más sobre Cuba y el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Donald Trump está decidido a "llevar a cabo el cambio" en este país y, de momento, la población está asfixiada debido al bloqueo petrolero.

La última esperanza para los cubanos, un petrolero ruso, se ha truncado después de que no haya podido llegar a la isla debido a que las autoridades americanas han impedido que llegue al país.