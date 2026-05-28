Donald Trump se blinda con un Gabinete pelota: una de cada seis frases que pronuncian sus miembros, es un halago

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio de The New York Times revela que una de cada seis frases del Gabinete de Donald Trump es un elogio hacia el presidente o una crítica a sus adversarios. El índice de aprobación de Donald Trump ha caído a un mínimo histórico del 34 %, según la encuesta de YouGov. El apoyo a Trump es especialmente bajo entre los hispanos, las mujeres y los jóvenes. Se destaca la desconexión entre Trump y la ciudadanía, comparando la situación con líderes históricos que solo escuchaban alabanzas.

El Gabinete de Donald Trump está plagado de pelotas. Un estudio de The New York Times concluye que una de cada seis frases que pronuncian sus miembros contiene elogios hacia el presidente, reconocimientos o críticas hacia sus adversarios políticos.

Fuera, en la calle, la situación es distinta: su índice de aprobación ha caído a un nuevo mínimo histórico del 34 %, según YouGov, y el apoyo es todavía más bajo entre los hispanos, las mujeres y, sobre todo, los jóvenes.

La desconexión del presidente estadounidense con la ciudadanía es bidireccional. Y bien lo sabe la historia, de Calígula y Nerón a Luis XIV o al zar Nicolás II: cuando un líder sólo escucha aplausos, deja de oír el ruido de su propia caída.