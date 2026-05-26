La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.
Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".
Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
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Catar niega que ofreciera a Irán 12.000 millones de dólares para pactar con EEUU
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, negó este martes que el país árabe ofreciera 12.000 millones de dólares a Irán para cerrar un acuerdo con Estados Unidos, al tiempo que denunció intentos de "sabotear" ese posible pacto y los esfuerzos diplomáticos en curso.
"Los informes que apuntan a que Catar 'ofreció' 12.000 millones de dólares a Irán para asegurar un acuerdo simplemente no son ciertos, y están siendo difundidos por partes que intentan sabotear el acuerdo y socavar los esfuerzos diplomáticos en curso hacia la desescalada y estabilidad regional", dijo Al Ansari en su cuenta de X.
El portavoz recordó que Catar juega un papel diplomático y se coordina con sus socios regionales, un rol que "está bien establecido y documentado públicamente", desmintiendo así informes de prensa. "Tales narrativas no son más que intentos desesperados de empañar la reputación de Catar como un facilitador confiable de la paz internacional", sentenció.
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El Ejército de Israel limita a 50 personas las reuniones en espacios abiertos en el norte y sus alcaldes suspenden las clases
El Ejército de Israel ha prohibido reuniones de más de 50 personas en espacios abiertos en las localidades próximas a la frontera con Líbano durante la mayor parte de la jornada de este martes, en la que iniciará también un cierre de las escuelas del norte del país por orden de los alcaldes de las respectivas localidades, en el marco de los intercambios de ataques entre tropas israelíes y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
En una publicación difundida en redes, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha comunicado una orden de reducción de los límites para reuniones, cuya afluencia podrá alcanzar "hasta 50 personas en espacios abiertos y hasta 200 personas en edificios, en lugar de 200 personas en espacios abiertos y 600 personas en edificios". La orden, ha detallado, aplica a las comunidades situadas a lo largo de la frontera con Líbano.
Asimismo, el portavoz ha subrayado que, en cuanto a actividades educativas, la situación permanece "sin cambios". Sin embargo, el Consejo Regional del norte de Israel ha suspendido las clases durante toda la jornada en el marco de los sucesivos intercambios de ataques entre las FDI y Hezbolá, según un anuncio del presidente del organismo, Shimon Gueta, recogido por el diario Jerusalem Post.
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Irán ordena levantar las restricciones a internet impuestas en las protestas de enero
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado el levantamiento de las restricciones al acceso a internet impuestas en medio de la violencia y la represión de las protestas ocurridas en el país en enero de este año, cuyo balance de víctimas ascendió a más de 3.100 víctimas mortales.
Pezeshkian ha comunicado al Ministerio de Comunicaciones el decreto para el restablecimiento del servicio de internet, según ha recogido la agencia semioficial iraní Fars, que cita fuentes de la cartera en cuestión.
El mandatario ha retirado así las restricciones impuestas como medidas contra el espionaje y como protección ante ciberataques contra infraestructuras críticas, así como para evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos en áreas como la banca y las plataformas nacionales.
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Rubio dice que "llevará un par de días" resolver las discrepancias con Irán para alcanzar un acuerdo y mantiene que Ormuz debe estar abierto "de una forma u otra"
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo este martes que las conversaciones sobre un acuerdo con Irán se están retrasando debido a disputas sobre la redacción del pacto.
“Va a tomar un par de días resolverlo… hasta las discrepancias sobre una palabra, una frase”, dijo Rubio a los periodistas en su avión durante un viaje a la India, repitiendo comentarios anteriores de funcionarios estadounidenses. “Tendremos que trabajar en eso”.
Las declaraciones de Rubio se produjeron horas después de que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo lo que calificaron como “ataques en defensa propia” contra sitios de lanzamiento de misiles iraníes y embarcaciones alrededor del estrecho de Ormuz.
“Los estrechos tienen que estar abiertos, van a estar abiertos de una forma u otra, así que necesitan estar abiertos”, dijo Rubio cuando le preguntaron sobre los ataques.
El secretario de Estado estadounidense dijo que el estrecho de Ormuz tiene que estar abierto, "de una forma u otra", en referencia a los ataques estadounidenses contra Irán del lunes.