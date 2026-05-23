La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.
Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".
Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
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Irán acusa a EEUU de bloquear el consenso en la ONU y advierte del deterioro del tratado nuclear
La misión de Irán ante Naciones Unidas ha responsabilizado este sábado a Estados Unidos del fracaso de la última conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), al considerar que las posiciones defendidas por Washington han llevado las negociaciones a una situación de "caída libre".
En un mensaje difundido a través de la red social X, la delegación iraní ha afirmado que "la Conferencia de Revisión del TNP fracasó por tercera vez consecutiva debido al obstruccionismo de Estados Unidos y sus aliados".
Teherán ha denunciado además que las "exigencias excesivas" planteadas por la Administración estadounidense han dificultado cualquier posibilidad de consenso durante las conversaciones celebradas en el marco de Naciones Unidas.El bloqueo de la conferencia se ha hecho patente este viernes, cuando los Estados participantes no han logrado consensuar un documento final.
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Pakistán mantiene conversaciones con Irán para intentar poner fin a la guerra, mientras Trump afirma que el conflicto "se resolverá pronto"
El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuvo conversaciones en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí, para discutir un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras la República Islámica estudia una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.
La reunión, celebrada el viernes por la noche, abordó “los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas para evitar una escalada de las tensiones” y las fórmulas para reforzar “la paz, la estabilidad y la seguridad” en Asia Occidental, según informó la agencia IRNA este sábado.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.
Tras el mitin, el mandatario tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente, ya que ha explicado que "es importante que esté en Washington".