Guerra de Irán y última hora de EEUU y Cuba, en directo | Irán y Omán dialogan sobre el sistema de pago en el estrecho de Ormuz
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La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.
Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".
Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
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Irán y Omán dialogan sobre un peaje permanente en Ormuz
Irán y Omán mantienen conversaciones para ver cómo podría instaurarse un sistema de pago para todos los buques que pasen por el estrecho de Ormuz.
Un acuerdo que pretenden que se instaure como algo permanente más allá de cuando se ponga fin a la Guerra de Irán con EEUU.
El sistema propuesto sería exigir que los buques que pasen por el estrecho paguen unas tasas para cubrir los costes relacionados a la gestión de navegación y a los servicios de seguridad.
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Irán aprovecha el alto al fuego para reconstruir sus recursos militares
Irán ha aprovechado el alto al fuego pactado con Estados Unidos, que ya dura seis semanas, para reanudar parte de su producción de drones.
La inteligencia estadounidense asegura que el ejército iraní se está reconstruyendo más rápido de lo esperado inicialmente, según informa la CNN.
La reconstrucción de las capacidades militares, incluyendo el cambio de emplazamientos de misiles, lanzadores y la capacidad de producción de sistemas de armas clave destruidos significa que Irán sigue siendo una amenaza significativa para los aliados regionales.