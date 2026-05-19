Guerra de Irán, última hora en directo | Trump ve una "buena oportunidad" para alcanzar un pacto nuclear con Irán tras el cese de los bombardeos
Siga las últimas noticias sobre la actualidad internacional.
Más información: EEUU anuncia que Israel y el Líbano han acordado extender el alto el fuego 45 días
La Guerra de Irán continúa estancada en un momento en el que se mantienen las negociaciones con Estados Unidos aunque no parece que estén cerca de alcanzar un acuerdo.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz: "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal", ha sentenciado Trump.
En este sentido, Trump ha rechazado la última propuesta de los ayatolás que califica como "inaceptable".
Unas amenazas que tienen lugar en medio del diálogo entre ambos países con un alto al fuego frágil pactado desde el pasado 8 de abril con Pakistán como país mediador.
En este contexto de inestabilidad en Oriente Próximo, la Flotilla Global Sumud ha sido interceptada en las costas de Chipre en su navegación dirección a la Franja de Gaza.
-
Teherán advierte a EEUU: "Tenemos el dedo en el gatillo"
Irán advirtió este martes a EEUU que no vuelva a cometer un “error de cálculo”, al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen "el dedo en el gatillo" para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión.
Esta advertencia se hizo después de que Donald Trump aplazara un ataque contra el país persa previsto para hoy.
“Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo”, advirtió el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El alto cargo militar sostuvo que la República Islámica y sus Fuerzas Armadas se encuentran en una posición de mayor preparación militar respecto al pasado y prometió una respuesta “rápida, decisiva, poderosa y extensa” ante cualquier nueva agresión contra el país.
-
La propuesta de Irán a EEUU incluye el fin del bloqueo y la devolución de fondos congelados
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán ha confirmado que la reciente propuesta enviada a EEUU contempla como condiciones indispensables el levantamiento inmediato de las sanciones económicas, la liberación de los fondos iraníes congelados en el extranjero y el fin definitivo del bloqueo financiero.
Asimismo, Teherán ha condicionado el éxito de este plan a una desescalada militar total, exigiendo el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a las fronteras iraníes.
-
Una decena de barcos navegan hacia Gaza tras más interceptaciones de Israel a la flotilla
Una decena de barcos de la flotilla humanitaria siguen navegando este martes hacia Gaza, después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes, entre ellos españoles y latinoamericanos.
El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba hasta las 3:30 GMT las imágenes en directo de nueve de las 10 lanchas operativas mientras seguían acercándose a Gaza.
A esa hora la flotilla se situaba a menos de 200 millas náuticas del enclave (unos 370 kilómetros).
Según los organizadores de la flotilla, el último barco interceptado, que eleva a 36 el total, fue uno de bandera polaca con nueve personas a bordo, entre ellas cinco con nacionalidad francesa, una de Reino Unido, Irlanda y Turquía y Pablo Quesada Martin, uno de los 45 españoles que forman parte de la misión.
-
Trump ve una "buena oportunidad" para un pacto nuclear con Irán tras el cese de los bombardeos
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que existía una "muy buena posibilidad" de que EEUU alcanzara un acuerdo con Irán para impedir que Teherán obtuviera un arma nuclear.
Esta afirmación la hizo horas después de anunciar que había pospuesto un ataque militar previsto para permitir que continuaran las negociaciones.
Trump indicó que líderes de aliados clave de Estados Unidos en Oriente Medio le habían pedido que aplazara el ataque militar planeado contra Irán para el martes, con el fin de permitir que continuaran las negociaciones con Teherán.
"Parece haber una muy buena posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo. Si podemos lograrlo sin bombardearlos sin piedad, me alegraría mucho", declaró Trump a los periodistas reunidos el lunes para el anuncio del precio de un medicamento.
-
El barril de petróleo brent cae más del 2 %, hasta los 109 dólares, a la espera de una solución con Irán
El barril de petróleo brent para entrega en julio cae algo más del 2 % este martes y cotiza por encima de los 109 dólares, a la espera de que el conflicto en Irán se resuelva por la vía diplomática, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera posponer un ataque contra Teherán.
El brent se repliega después de subir en la víspera el 2,60 % y cerrar en los 112,10 dólares, ante los temores de suministro de crudo por la guerra de Irán, que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.
-
Trump dice que sus aliados le pidieron retrasar el ataque a Irán "dos o tres días"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que pospuso por "un breve período de tiempo" un ataque a Irán previsto para el martes, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieron retrasarlo "dos o tres días".
El líder estadounidense lo explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de anunciar en su cuenta de Truth Social que posponía la ofensiva a petición de sus aliados en el golfo Pérsico.
"Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo", declaró.