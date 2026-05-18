Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en el interior de una cueva submarina en Maldivas

Los militares de maldivas en las labores de búsqueda y rescate de los italianos. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Las autoridades de Maldivas han localizado los cuerpos de cuatro buzos italianos desaparecidos en una cueva submarina del atolón de Vaavu. La expedición, liderada por la experta en ecología marina Monica Montefalcone, exploraba la cueva Thinwana Kandu a 50 metros de profundidad. El accidente ocurrió durante una inmersión para recoger datos sobre biodiversidad y corales, superando el límite de buceo recreativo y bajo condiciones meteorológicas adversas. En las labores de rescate falleció un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas debido a las dificultades y riesgos de la operación.

Las autoridades de Maldivas han confirmado la localización de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos en el interior de una cueva submarina en el atolón de Vaavu, aunque la recuperación de los cuerpos todavía no se ha realizado y se llevará a cabo en los próximos días donde tendrán lugar nuevas inmersiones.

"La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía Local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia", según ha informado la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X.

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026

Estos turistas italianos fallecieron el pasado jueves 14 de mayo en un accidente de buceo mientras exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu en la cueva Thinwana Kandu.

Las víctimas han sido identificadas como Monica Montefalcone, de 51 años y profesora de Ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal, de 23 años; Muriel Oddenino, investigadora; y los experimentados instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri.

La expedición estaba liderada por Montefalcone, una de las mayores expertas italianas en ecología marina.

Este grupo no logró salir de esta cueva peligrosa de unos 50 metros de profundidad en las aguas de la isla de Alimathà, un destino habitual para los amantes del submarinismo.

Zona de difícil acceso

En las labores de rescate de estos italianos perdió la vida un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF). Se trata del sargento Mohamed Mahdhee que perdió la vida tras sentirse indispuesto durante la inmersión.

Una operación que ha presentado dificultades que ponen en riesgo a los equipos de salvamento.

Y, es que, bajar esos diez metros adicionales para alcanzar la caverna supone un incremento de la presión física y de las exigencias técnicas en un entorno muy estrecho y con escasa visibilidad.

El accidente

La cronología del accidente se sitúa al inicio de la tragedia el jueves por la tarde cuando los cinco italianos no regresaron a la superficie después de sumergirse alrededor de las once de la mañana desde el yate Duke of York.

Aunque era un grupo de profesionales con una gran experiencia en submarinismo el interior de esta cueva se volvió letal.

El propósito de la inmersión era recoger datos biológicos y analizar el estado de los corales para poder estudiar la biodiversidad de la zona frente a las injerencias del cambio climático.

El riesgo lo encontraron al sumergirse en una zona profunda, a unos 50 metros. Esta profundidad supera por mucho el límite de buceo recreativo estándar, habitualmente situado en 30 metros en Maldivas.

Además, en ese momento se había lanzado una alerta amarilla por el mal tiempo que generaba corrientes submarinas y reducía la visibilidad.