Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.
Este ataque ha sucedido después de que el jueves el Comando Central de Estados Unidos haya asegurado haber atacado objetivos militares iraníes, en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.
Así, el Ejército de Irán ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber violado el alto al fuego con un ataque en la zona, aunque el mandatario asegura que continúan las negociaciones con los persas.
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Irán y EEUU lanzan ataques cruzados a barcos en Ormuz pero Trump asegura que el alto el fuego "continúa vigente"
Irán ha denunciado en la noche de este jueves que Estados Unidos ha violado el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones que navegaban por Ormuz y varias zonas civiles.
Además, asegura haber respondido con una andanada de bombardeos contra barcos militares estadounidenses que transitaban por el enclave.
Estados Unidos, por su parte, ha asegurado que Irán ha sido quien ha iniciado de nuevo las hostilidades, aunque inmediatamente después el Comando Central de EEUU ha informado de que ha atacado "centros de mando y control" e instalaciones militares iraníes.
A pesar de este fuego cruzado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el alto al fuego "continúa vigente".
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Emiratos Árabes Unidos ha alertado de un nuevo ataque "con misiles y drones" de Irán
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes ha explicado en X que su escudo antiaéreo estaba respondiendo a "misiles y drones procedentes de Irán".
Además, ha confirmado que "los sonidos escuchados en áreas dispersas del país" son el resultado "de la acción de los sistemas de defensa".
Algo que ha sucedido después de que le jueves el Comando Central de Estados Unidos asegurase haber atacado objetivos militares iraníes, en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.
En este sentido, el Ejército de Irán ha acusado a Washington de violar el alto al fuego con un ataque en la zona, aunque Trump ha afirmado que continúan las negociaciones con los persas.